WEC Barcelona

Más Juncadella en el WEC: Genesis firma una renovación clave

Dani Juncadella renovó por un año más con Cadillac para seguir en el Mundial de Resistencia 2027.

Jose Carlos de Celis

Editado: 18 oct 2026, 7:41

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Daniel Juncadella, Genesis Magma Racing

Barcelona.- El de las 6 Horas de Barcelona del WEC está siendo un fin de semana muy especial para Dani Juncadella, que corre en casa y ha recibido la gran noticia de la renovación con Genesis Magma Racing para la temporada 2027 del mundial de resistencia.

El equipo del fabricante coreana, que de hecho este sábado logró la pole con el coche #17 y el tercer puesto con el #19 del piloto español Paul-Loup Chatin y un Mathieu Jaminet que hizo la clasificación, sienta así las bases de su futuro, no solo en Hypercar, la categoría máxima del campeonato en la que ya compiten, sino para su anunciado proyecto en GT3.

Y es que Juncadella es en ese sentido una pieza muy valiosa para Genesis, ya que podrá ayudar con su experiencia en el sector de los coches de producción para dar vida al GT3 Concept que se presentó en las 24 Horas de Le Mans del pasado junio.

"Ya estoy muy motivado para la próxima temporada", dijo Juncadella. "Mi primer año en la categoría Hypercar ha sido una experiencia valiosa. Como novato, incluso a los 35 años, todavía tenía mucho que aprender, pero siento que he mejorado constantemente a lo largo de la temporada, al igual que el equipo".

"Es fantástico recibir esta noticia justo en mi carrera de casa, porque tengo a mi familia y amigos aquí conmigo para disfrutar de este momento. Es fantástico que el WEC haga escala en Barcelona, ​​algo que nunca esperé, y formar parte del evento mientras estoy en el equipo me ha motivado muchísimo para la carrera".

Pese a evidentes problemas de los inicios, Genesis Magma ha ido de menos a más, y ha logrado ya un resultado histórico con su primera pole para la carrera de seis horas de este domingo.

Así lo afronta:

Gabriele Tarquini, director deportivo de Genesis Magma Racing, declaró: "El rendimiento de Dani esta temporada ha sido consistentemente impresionante y su reciente experiencia en el WEC ha sido muy importante para el equipo".

"Estoy muy contento de que podamos confirmarlo para 2027 y espero que juntos podamos lograr más objetivos en las dos últimas carreras de esta temporada".

Se espera que Genesis mantenga sus dos alineaciones para el próximo año, en el que Juncadella seguiría compartiendo equipo con Chatin y Jaminet, mientras que André Lotterer, Pipo Derani y Mathys Jaubert.

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