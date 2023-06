Las W Series, en proceso de administración tras sus problemas económicos

El campeonato femenino de monoplazas se estrenó en la temporada 2019, como parte del programa de carreras soporte del DTM. Tras la cancelación de la campaña de 2020 por la pandemia de la COVID-19, la categoría regresó, esta vez, de la mano de la Fórmula 1, pero se vieron obligados a terminar el año antes de lo debido por problemas económicos.

Jamie Chadwick se aseguró su tercer título consecutivo antes de que eso sucediera, y tenían esperanzas de regresar en 2023, incluso los organizadores dijeron que estaban "extremadamente confiados" en que habría un cuarto capítulo. No obstante, el miércoles fueron nombrados como administradores adjuntos Kevin Ley y Henry Shinners, de Evelun Partners LLP, quienes declararon que solo quedaba un empleado en la empresa y que hubo una serie de despidos.

También añadieron que explotarán "todas las opciones disponibles para permitir que las W Series vuelvan en el futuro".

Kevin Ley declaró: "La noticia será perturbadora para los trabajadores y pilotos de la compañía, junto con los seguidores del campeonato en todo el mundo. La empresa no ha podido comprometerse con la temporada de carreras de 2023 debido a su situación de liquidez [económica]".

"Los directores habían estado en conversaciones con varias partes para proporcionar financiación adicional junto con una posible venta del negocio", explicó. "Desafortunadamente, esas conversaciones no progresaron".

Por su parte, Henry Shinners añadió: "Los administradores adjuntos explorarán todas las opciones disponibles para permitir que las W Series se reanuden en el futuro. Estamos buscando interés en el negocio y los activos de la empresa, y pedimos que se nos comunique cualquier interés lo antes posible".

"El personal había sido despedido o abandonaron la empresa antes de nuestro nombramiento y, lamentablemente, fue necesario despedir a los miembros restantes de la plantilla", continuó. "Los administradores conjuntos tratarán de apoyar a cualquier personal afectado por la administración, dada la posición financiera de la compañía, con la realización y el progreso de cualquier reclamación ante la oficina de pagos de despido".

La categoría encontró su sustituto en la F1 Academy, que se estrenó este año como un campeonato para las más jóvenes, en algo equivalente como la Fórmula 4. La ganadora de cinco carreras de las W Series, Alice Powell, escribió tras el anuncio: "Me entristece conocer la noticia de la que las W series entrar en [un proceso de] administración. Al fin y al cabo, me hicieron volver a correr, tanto si estaba de acuerdo con el campeonato como no".

"Las W Series no fracasaron. Inspiró y creó oportunidades, no solo para sus pilotos, sino también para muchas jóvenes aficionadas a las carreras", dijo. "Tengo muchos buenos recuerdos de mi participación, incluida mi victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021, que me acompañará siempre. Gracias a Catherine [Bond Muir] y a todos los que están detrás de las W Series por los recuerdos".

