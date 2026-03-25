Así se fraguó la descalificación de Verstappen en Nürburgring paso a paso

Por fin hay claridad sobre cómo el equipo Winward Racing pudo equivocarse en el número de juegos de neumáticos durante el 58º ADAC Barbarossapreis, lo que llevó a la descalificación de Max Verstappen, Dani Juncadella y Jules Gounon. Según ha podido saber Motorsport.com, el equipo experimentó con diferentes compuestos de neumáticos durante la sesión de clasificación, lo que provocó el error.

El contexto fueron las bajas temperaturas del sábado por la mañana, de apenas cinco grados centígrados, lo que llevó al equipo a probar el neumático blando. Para comparar datos, se utilizaron directamente dos juegos. Sin embargo, pronto quedó claro que el neumático blando era demasiado blando incluso para esas condiciones, ya que el sol ya empezaba a calentar el asfalto.

En resumen: estos fueron los neumáticos utilizados por el AMG #3:

Stint de clasificación (Juncadella): Blando I Stint de clasificación (Gounon): Blando II* Stint de clasificación (Verstappen): Medio I Stint de carrera (Verstappen): Medio II Stint de carrera (Juncadella): Medio III Stint de carrera (Gounon): Medio IV Stint de carrera (Verstappen): Medio V

*este juego no estaba previsto originalmente

Winward tenía un plan para el día de carrera: el equipo reservó cuatro juegos de neumáticos medios para la carrera, ya que estaban previstos cuatro stints. Otro juego de medios estaba destinado a Verstappen al final de la clasificación. De este modo, quedaba un juego adicional para la fase inicial de la sesión.

Un juego extra de blandos, el punto clave

Debido a las bajas temperaturas, Juncadella montó blandos y completó dos vueltas, llegando incluso a marcar el mejor tiempo momentáneo. Naturalmente, informó al equipo de que el neumático blando no era ideal. Sin embargo, Winward aún tenía un segundo juego de blandos disponible, y ese fue finalmente el punto crítico.

Gounon salió a pista con ese juego adicional de neumáticos blandos. Por un lado, esto permitió comparar datos y asegurarse de que el juego de Juncadella no estaba simplemente fuera de su ventana de funcionamiento. Por otro, se reducía el riesgo de que Gounon sufriera un reventón con unos neumáticos ya bastante desgastados en un punto desfavorable del circuito.

Entre medias, Max Verstappen completó una vuelta "corta" en el trazado de Gran Premio. Tomó el relevo de Juncadella y lo devolvió inmediatamente a Gounon. Este breve intercambio no tuvo impacto en el número de neumáticos utilizados. Se trataba de practicar cambios de piloto —algo nuevo para Verstappen— y de esperar a que terminara un periodo de Code 60 en la zona de Hohenrain, que se prolongó debido a reparaciones en las barreras.

Después, Gounon completó sus dos vueltas con el juego nuevo de blandos. Esto confirmó que el neumático blando era, efectivamente, demasiado blando para las condiciones. Solo quedaba entonces Verstappen, que recibió el juego nuevo de medios previsto.

La descalificación podría haberse evitado en carrera

Foto de: Jan Brucke/VLN

De este modo, se utilizaron tres juegos de neumáticos durante la clasificación. El equipo aún podría haber corregido la situación reutilizando el juego de Verstappen de la sesión, por ejemplo en su último stint de carrera, que fue algo más corto con seis vueltas.

Sin embargo, Winward Racing no lo hizo. En su lugar, utilizó los cuatro juegos de neumáticos medios que originalmente había reservado para la carrera. Verstappen aprovechó al máximo el último juego y marcó tiempos por debajo de ocho minutos en cuatro de sus cinco vueltas lanzadas (más una vuelta de salida). De este modo, el equipo superó su asignación de neumáticos.

No hubo, por tanto, una ventaja de rendimiento, ya que normalmente todos los equipos SP9 Pro utilizan cuatro juegos de neumáticos en una carrera. La única ventaja fue la obtención de datos, o la confirmación de cara a las 24 horas, de que el neumático blando de Michelin es inferior al medio incluso con poca radiación solar, y de que Juncadella no rodaba con un juego defectuoso ni con parámetros incorrectos.

En definitiva, se trata de un error que con toda seguridad no se repetirá. También es consecuencia de la cancelación de la primera carrera de la NLS. Si el error se hubiera producido allí, probablemente habría tenido mucha menos repercusión que con un cuatro veces campeón del mundo en el coche.

Debido a un conflicto de calendario con la GT World Challenge Europe (GTWC), Winward Racing se perderá la tercera prueba de la NLS el 11 de abril, pero volverá a competir con dos coches en los 24h Qualifiers una semana después. Aún está por ver si Max Verstappen participará de nuevo. En cualquier caso, tendría disponibilidad tras la cancelación de las carreras de Fórmula 1 en Oriente Medio.