Análisis: cómo logró Verstappen una gran ventaja antes de la DSQ en Nürburgring

La 58ª edición de la Barbarossapreis, como se denominaba la segunda prueba de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), estuvo marcada sobre todo por la participación de Max Verstappen. El piloto de Red Bull cambió su monoplaza de Fórmula 1 por el Mercedes-AMG GT3 Evo, un coche gestionado por la experimentada escudería Winward Racing en colaboración con Verstappen Racing.

En la clasificación, Verstappen causó inmediatamente una gran impresión al marcar el mejor tiempo: 7.51.751. Estuvo dos segundos por debajo del récord de la pista, pero también sabía que la pole position no tiene por qué significar mucho en una carrera de cuatro horas de duración, y menos todavía en el 'Infierno Verde'. Además, la clasificación es una sesión de noventa minutos, donde el tráfico y las banderas amarillas juegan un papel importante.

"Siempre se necesita un poco de suerte con el tráfico", dijo Verstappen tras la clasificación en declaraciones a Motorsport.com y otros medios. "Creo que esta fue, literalmente, la única vuelta del día sin un 'Código 60' que me retrasara. El AMG se siente bien, pero, sinceramente, para nosotros esto es una especie de sesión de pruebas mejorada. Todavía tengo que acostumbrarme a los cambios de piloto en las paradas en boxes; eso, por supuesto, no lo hacemos en la Fórmula 1".

Una gran batalla en cabeza

Con su tiempo de pole, dejó atrás al experto en Nordschleife Christopher Haase, al volante del Audi R8 #16 Scherer Sport PHX LMS GT3 Evo II. Ya desde el inicio de la carrera quedó claro que estos dos coches lucharían por la victoria en el circuito de 24,358 kilómetros de longitud situado en Eifel.

Al final de la primera vuelta, Haase atacó en Döttinger Höhe, donde se metió en el rebufo del Mercedes y le quitó el liderato a Verstappen. Haase consiguió abrir una pequeña brecha, pero, debido al tráfico, Verstappen volvió a acercarse rápidamente y no dejó escapar al Audi.

Gracias a ese tráfico, Verstappen pudo volver a atacar en la misma recta de Döttinger Höhe justo antes de la primera parada en boxes de la carrera. Tuvo una mejor salida, ganó más velocidad y adelantó a Haase para ponerse en cabeza. Sin embargo, duró poco, ya que el neerlandés se dirigió inmediatamente a la calle de boxes —al igual que Haase—, pero Scherer realizó una parada en boxes más rápida, lo que permitió al Audi volver a ponerse en cabeza.

En Verstappen Racing, Dani Juncadella tomó el relevo al volante, mientras que Haase cedió su coche a su compañero de equipo Nico Hantke. Tras unas pocas curvas —en el famoso Flugplatz—, Juncadella volvió a ponerse en cabeza. A partir de ese momento, Verstappen Racing/Winward Racing tomó las riendas con más firmeza, ya que Hantke tuvo claramente más dificultades que Haase y perdió mucho tiempo.

Audi pierde en tiempo medio por vuelta

Finalmente, el #3 de Winward Racing cruzó la línea de meta con una ventaja de 59,524s tras cuatro horas de carrera. Los tiempos por vuelta de ambos equipos también revelan que el #3 de Winward Racing completó stints mucho más constantes y que el #16 de Scherer Sport PHX perdió tiempo especialmente con Hantke al volante.

En teoría, había una razón clara para ello: mientras que Haase cuenta con una licencia Platino de la FIA, Hantke es un piloto de Silver. A modo de comparación: Verstappen, Juncadella y Gounon cuentan todos con la licencia más alta: Platino. Así pues, ambos coches entraban en la categoría Pro gracias a las reglas que se aplican, pero era de esperar de antemano que el Audi perdiera terreno con Hantke.

Los tiempos medios por vuelta del Mercedes n.º 3 de Winward Racing fueron bastante mejores. Foto de: Verstappen.com

Esto también se refleja en los tiempos por vuelta de ambos coches. Haase acabó registrando la vuelta rápida con un tiempo de 7.52.737 y un promedio de 8.04.754 en sus dos stints de catorce vueltas, pero su compañero de equipo Hantke no pasó de 8.02.820 como vuelta más rápida, en parte porque el tráfico jugó un papel mucho más importante en sus stints, y acabó con un promedio de 8.19.053 en 12 vueltas.

En el #3 de Winward Racing, los tiempos medios por vuelta fueron bastante más bajos, incluso cuando el tráfico empezó a tener un papel más importante. Max Verstappen, a pesar de haber completado la mayor parte de las vueltas (12), fue el más rápido del equipo en cuanto al promedio: 8.03.111.

Hay que señalar que él se había encargado de la salida y que el tráfico aún no había influido en esas dos primeras vueltas. Tras eso, la parrilla de GT3 se encontró con las otras categorías, pero estas solían circular aún en grupos y no estaban tan dispersas.

Esto último sí se aplicó a partir de la segunda tanda, por lo que la media de Daniel Juncadella, con 8.16.964 en siete vueltas, resultó inferior. Jules Gounon tampoco pudo superar una media de 8.08.580 en siete vueltas. Además, en lo que respecta a los tiempos por vuelta en el Nordschleife, es simplemente una cuestión de suerte: encontrarse con tráfico en las secciones estrechas del circuito siempre cuesta más tiempo, sobre todo si hay duelos por la posición.

Resumen: tiempos por vuelta del #3 de Verstappen Racing/Winward Racing

Pilotos: Max Verstappen (1), Daniel Juncadella (2), Jules Gounon (3)

7.57.646 Vuelta 1 (1) 7.53.552 Vuelta 2 (1) 8.25.170 Vuelta 3 (1) 8.28.944 Vuelta 4 (1) 7:55:577 Vuelta 5 (1) 7.55.414 Ronda 6 (1) 8.03.150 Vuelta 7 Entrada al Box (1) 11.02.442 Vuelta 8 Vuelta de salida (2) 8:14.868 Vuelta 9 (2) 8.27.339 Vuelta 10 (2) 8.04.246 Vuelta 11 (2) 8.00.001 Vuelta 12 (2) 8.00.979 Vuelta 13 (2) 8.18.666 Ronda 14 (2) 8.52.651 Vuelta 15 Entrada al Box (2) 11:51.638 Vuelta 16 Vuelta de salida (3) 8.39.930 Vuelta 17 (3) 8.02.091 Vuelta 18 (3) 8.02.891 Vuelta 19 (3) 8.02.907 Ronda 20 (3) 7.59.166 Vuelta 21 (3) 8.02.674 Vuelta 22 (3) 8.10.401 Vuelta 23 Entrada al Box (3) 10.23.103 Vuelta 24 Vuelta de salida (1) 7.54.117 Vuelta 25 (1) 8.01.793 Vuelta 26 (1) 7.58.830 Vuelta 27 (1) 7.59.268 Vuelta 28 (1) 8.03.874 Vuelta 29 (1)

Resumen: Tiempos por vuelta del #16 de Scherer Sport PHX

Pilotos: Christopher Haase (1), Nico Hantke (2)

7.57.295 Vuelta 1 (1) 7.52.737 Vuelta 2 (1) 8.22.960 Vuelta 3 (1) 8.31.528 Ronda 4 (1) 7.56.150 Ronda 5 (1) 7.54.708 Ronda 6 (1) 8.04.998 Vuelta 7 Entrada al Box (1) 11.08.572 Vuelta 8 Vuelta de salida (2) 8.27.919 Vuelta 9 (2) 8.40.887 Vuelta 10 (2) 8.12.347 Ronda 11 (2) 8.11.131 Ronda 12 (2) 8.17.139 Ronda 13 (2) 8.21.342 Vuelta 14 (2) 8.54.082 Vuelta 15 Entrada al Box (2) 11.47.403 Vuelta 16 Vuelta de salida (1) 8.22.441 Vuelta 17 (1) 7.59.031 Vuelta 18 (1) 7.58.142 Vuelta 19 (1) 7.58.817 Vuelta 20 (1) 7.59.769 Vuelta 21 (1) 8:00:843 Vuelta 22 (1) 8.07.134 Vuelta 23 Entrada al Box (1) 10.33.894 Vuelta 24 Vuelta de salida (2) 8.05.255 Vuelta 25 (2) 8.02.820 Vuelta 26 (2) 8.13.564 Vuelta 27 (2) 8.05.388 Vuelta 28 (2) 8.16.764 Vuelta 29 (2)

Resumen: tiempos medios por vuelta de ambos equipos

Piloto Número de vueltas (sin paradas en boxes ni vueltas de salida) Tiempo medio por vuelta Max Verstappen (#3) 12 8.03.111 Christopher Haase (#16) 14 8.04.754 Jules Gounon (#3) 7 8.08.580 Daniel Juncadella (#3) 7 8.16.964 Nico Hantke (#16) 12 8.19.053

Posible regreso a la NLS3

Debido a la media más lenta de Hantke, el Audi #16 terminó quedando mucho más atrás que el segundo clasificado. Eso también significó que la victoria no sería para ese equipo cuando, unas horas después de finalizar la carrera, se supo que el Winward Racing #3 había infringido las reglas y fue descalificado.

El motivo de la descalificación fue el número de neumáticos utilizados por el equipo entre la clasificación y la carrera. Las normas establecen que se pueden utilizar tres juegos de neumáticos en la clasificación, al igual que en la carrera, es decir, un total de seis. Sin embargo, a posteriori se descubrió que el equipo había utilizado siete juegos, lo que puede considerarse una ventaja deportiva, ya que los neumáticos nuevos ofrecen más agarre —algo que no sobra en Nordschleife—.

Debido a la descalificación, la victoria recayó en el BMW M4 GT3 Evo #99 de Rowe Racing, pilotado por Jordan Pepper y Dan Harper. Tenían una ventaja de poco más de un segundo sobre el Porsche 911 GT3 R #44 de Falken Motorsport, pilotado por Tim Heinemann y Sven Muller.

A pesar de la descalificación, Verstappen Racing ha dejado clara su huella. El equipo también participará este año en las 24 Horas de Nürburgring y, con su actuación en la NLS2, ha dejado claro que se encuentra entre los favoritos. Sin embargo, en esa carrera de larga distancia se subirán al volante de los GT3 pilotos aún más especializados, por lo que será una batalla aún más reñida.

Por ahora, el propio Verstappen no tiene planes de volver a correr en el Nordschleife hasta la carrera de 24 horas del 16 y 17 de mayo. Pero eso podría cambiar, ya que la Fórmula 1 no tiene carreras en abril debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudí. Por lo tanto, existe la posibilidad de participar en la NLS3. "Lo estamos valorando. Depende de si todo es factible. ¡Pero siempre me gusta correr aquí!", afirmó el piloto neerlandés.

Max Verstappen también participará este año en las 24 Horas de Nürburgring. Foto: Verstappen.com