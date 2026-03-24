Por qué Verstappen impresionó al primer piloto que le adelantó en Nürburgring

Christopher Haase es oficialmente el primer piloto que ha conseguido adelantar de forma legítima a Max Verstappen en el Nürburgring Nordschleife en la misma categoría. Verstappen acabó devolviendo el golpe, dejando a Haase impresionado por su capacidad para seguir de cerca en aire sucio.

"Su precisión en aire sucio es algo fuera de lo normal. Ya sea en Mutkurve, Pflanzgarten o Flugplatz, se pegaba a mi trasera. Eso no se ve muy a menudo", explicó a Motorsport.com.

Haase lleva más de 15 años compitiendo con el Audi R8 LMS GT3, un coche conocido por ser fácil de seguir, ya que no genera demasiada turbulencia aerodinámica.

Aun así, incluso el veterano quedó impresionado: "Rara vez he visto a alguien meterse detrás y mantenerse pegado en la estela de otro coche como lo hace Max".

Adelantar al campeón

Para entonces, Haase ya había inscrito su nombre en los libros de historia del "Infierno Verde" como el primer piloto en adelantar legítimamente a Verstappen en el Nordschleife.

Christopher Haase is an expert in the Audi R8

Al bajarse del coche, declaró a la retransmisión oficial de la NLS: "No me lo pasaba tan bien en un coche de carreras desde hacía muchísimo tiempo".

Reflexionando dos días después, admite que la magnitud del momento le golpeó más tarde.

"Cuando me bajé, aún no tenía el feedback de los aficionados ni del equipo. Solo estaba eufórico por el duelo. Pero ver la reacción global… es simplemente irreal. Demuestra la enorme apreciación por lo que hacemos aquí, y estoy agradecido de que Max traiga ese foco sobre nosotros".

Haase partía desde la P2, lo que consideraba una desventaja. "Odio salir segundo. Estás a merced del ritmo del poleman y de los semáforos. Dame la pole o la P3 cualquier día", dijo.

Pero el piloto de 38 años tenía un plan. Trabajó los neumáticos sin descanso en la vuelta de formación, apostando por la relativa falta de experiencia de Verstappen con la delicada ventana de calentamiento de los GT3.

Max Verstappen raced alongside Daniel Juncadella and Jules Gounon Photo by: Max Verstappen

Le salió bien. Verstappen tuvo que levantar en Galgenkopf, y Haase no necesitó una segunda invitación. Se puso en paralelo con el AMG al inicio de la Döttinger Höhe, aprovechó la ligera ventaja de velocidad punta del Audi y consolidó el adelantamiento.

Verstappen responde: "En ese momento, ya había perdido"

Lo que siguió fue una persecución emocionante, con ambos yendo al límite. En una situación, Verstappen estuvo a punto de tocar la parte trasera de Haase cuando tuvo que frenar por un accidente delante. El cuatro veces campeón de F1 acabó recuperando el liderato.

El duelo se decidió en una clásica batalla de rebufos en la Döttinger Höhe, con ambos pilotos intentando romper el flujo de aire del otro, actuando casi como un paracaídas.

"Pensé que tendría la última palabra y mantendría el morro por delante en Tiergarten. Me equivocaba. Tenía medio coche de ventaja y se quedó con la trazada interior. En ese momento, ya había perdido. No tenía sentido intentar ser un héroe ahí", recordó Haase.

Intentar ganar la batalla en un juego de "quién se aparta primero" no tenía sentido, como comprobó dolorosamente Laurens Vanthoor en 2022, cuando intentó luchar contra su hermano Dries durante las 24 horas, lo que terminó en un espectacular accidente con el Porsche “Grello”.

Aunque el fin de semana estaba oficialmente centrado en ayudar al debutante de Scherer Sport PHX, Nico Hantke, a coger ritmo, el espectáculo entre Haase y Verstappen acaparó los titulares y dio al alemán una enorme repercusión.