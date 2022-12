Lawson afronta su debut en Súper Fórmula con la vista puesta en la F1

Cargar el reproductor de audio

Aunque ya han pasado cinco años desde que Pierre Gasly terminó subcampeón de la Súper Fórmula en su camino hacia Toro Rosso, su campaña de 2017 aún se recuerda con cariño en el paddock de la serie japonesa.

Eso es, en parte, porque ningún otro piloto junior de Red Bull ha estado cerca de igualar los logros de Gasly, pero también porque representó un punto culminante en la reputación del campeonato, situándolo como un trampolín hacia la Fórmula 1.

Liam Lawson, piloto reserva de Red Bull F1, espera restablecer ese vínculo la próxima temporada al convertirse en el último protegido de la firma de bebidas energéticas en dar el salto a la Súper Fórmula, y las comparaciones con Gasly son irresistibles.

Pilotará para el mismo equipo (Mugen) que llevó a Gasly hasta la corona de plata en 2017, y también con dos temporadas completas de GP2/F2 a sus espaldas (aunque el francés se fue a Japón como campeón de GP2). Como Gasly, tendrá 21 años cuando empiece la temporada. También se enfrenta al reto de plantar cara a una de las grandes bestias de Honda: Naoki Yamamoto en 2017, léase Tomoki Nojiri en 2023.

Pero Lawson no subestima la magnitud de la tarea que tiene por delante, en su intento por llamar la atención de los jefes de AlphaTauri y conseguir un asiento en el Gran Circo para 2024. De hecho, es un seguidor asiduo de la Súper Fórmula desde 2019, cuando su compatriota Nick Cassidy se hizo con el título.

"Al ver la Súper Fórmula pude ver lo buenos que son los pilotos locales", dijo Lawson a Motorsport.com en una entrevista exclusiva en la sede de Honda, en Tokio. "Haber corrido en la Fórmula 2 o haber estado involucrado en la Fórmula 1 no significa que vayas a hacerlo bien aquí inmediatamente. De hecho, a la mayoría no les va bien. Incluso Pierre tuvo problemas en sus primeras carreras".

"Y por mi experiencia en los test, puedo entender que será muy duro. En las pruebas, los 10 primeros eran todos pilotos japoneses. Sabía que no iba a estar a la altura desde el principio y que sería difícil, así que tendremos que hacer el proceso de adaptación lo más rápido posible".

Lawson tuvo su primera toma de contacto con un Súper Fórmula en el test de novatos de post temporada, celebrado este mismo mes en Suzuka. Fue el único piloto de Mugen en salir a pista, ya que el equipo optó por ahorrar recursos, y dejaron que el bicampeón Nojiri se quedase al margen, conscientes de que los cambios aerodinámicos para 2023 cambiarán las reglas del juego.

Lawson completó un total de 138 vueltas en los dos días de pruebas, y logró cerrar la primera jornada a menos de un segundo del mejor registro. A pesar de que su segundo día fue más discreto, las primeras impresiones del neozelandés fueron buenas, y el equipo se mostró satisfecho.

"El equipo es realmente impresionante", afirmó Lawson. "Es un equipo un poco más grande de lo que estoy acostumbrado en la Fórmula 2. Todos están muy concentrados y son muy profesionales. También han sido muy acogedores y me han apoyado mucho desde que llegué".

"Me impresionó la rapidez de los mecánicos. Estábamos haciendo cambios bastante complejos que normalmente no haríamos en la misma sesión. Cuando me explicaban las cosas, eran buenos asegurándose de que quedaran claras y detalladas".

La barrera del idioma y las consiguientes dificultades de comunicación se citan a menudo como una de las mayores barreras a las que se enfrentan los corredores "gaijin" que llegan a Japón, pero Lawson afirma que Mugen ha hecho un esfuerzo especial para asegurarse de que no se de el caso en sus filas.

"Sinceramente, hasta ahora ha ido mejor de lo que esperaba", añade. "El equipo ha hecho un buen trabajo para asegurarse de que los chicos con los que trabajo de forma más directa hablan inglés y me explican bien las cosas. A veces, cuando es demasiado difícil explicarlo con palabras, dibujan gráficos para que quede claro".

En 2023 tendrá que medirse con Nojiri, vigente campeón del certamen, lo que supondrá todo un reto para el debutante.

"Es presión, pero eso también significa que puedo aprender de los mejores, lo que está muy bien", afirma. "Estoy en la mejor posición posible con el mejor equipo, contra Nojiri, pero voy a aprender mucho sobre el coche. Para mí es muy importante tener acceso a los datos del mejor piloto".

"[En el test de Suzuka] estuvo completamente abierto a todo lo que le pregunté, también hizo el paseo por la pista con nosotros. Tiene mucha experiencia en Suzuka, así que pudo darme algunos consejos, así como algunas cosas de procedimiento en el coche. Será importante para mí en todos los circuitos nuevos, lo necesitaré tanto como sea posible".

Lawson cree que ha llegado a la Súper Fórmula en el mejor momento posible, ya habrá un cambio en los monoplazas. Es cierto que el Dallara SF23 no es más que una actualización del SF19 previo, pero el cambio total en la aerodinámica (diseñada para reducir la cantidad de carga y que se produzca mucho menos aire sucio) y los nuevos neumáticos Yokohama harán prácticamente inservibles los datos anteriores.

Sin embargo, supone un arma de doble filo, ya que Mugen podría perder su liderato, aunque es poco probable que se produzca un cambio tan dramático como en 2019. En cualquier caso, Lawson solo tendrá un test más en Suzuka antes de que comience la temporada, y se dirigirá a la doble cita inaugural en Fuji sin haber pilotado allí previamente.

"La nueva aerodinámica podría ser algo bueno, porque he probado la F1 y esta es la dirección en la que van los coches, con el suelo siendo cada vez más protagonista en términos de crear carga", dice Lawson cuando se le pide su opinión sobre el tema. "Por ese lado, es potencialmente bueno, y espero poder aportar algo al equipo".

"Diría que normalmente me adapto rápido a los coches nuevos, simplemente por la variedad de vehículos que he conducido, no solo en monoplazas, sino en otros campeonatos como el DTM. También espero poder adaptarme rápido a los circuitos. Son de la vieja escuela, como los circuitos de casa [en Nueva Zelanda], pero no podemos probar el coche fuera de las sesiones oficiales, así que el trabajo en el simulador será muy importante".

Está claro que Lawson está deseando tener la oportunidad de demostrar su valía en la Súper Fórmula, sobre todo después de un par de temporadas frustrantes en la Fórmula 2. Aunque el año pasado consiguió cuatro victorias en carreras al sprint con Carlin, que le llevaron a terminar como el tercer mejor clasificado de la general, sus actuaciones en clasificación y carrera larga no terminaron de estar al nivel esperado.

Pero Lawson es consciente del valor que Red Bull concede a la Súper Fórmula, y de que una actuación similar a la de Gasly este año podría reforzar enormemente su candidatura a la F1.

"Todos los problemas que tuvimos este año se produjeron en clasificación o en carrera, y perdimos muchos puntos", reflexiona. "En cuanto a velocidad, especialmente en las carreras, nuestro ritmo era bueno".

"Una de las cosas más frustrantes es la diferencia entre un coche de F2 y uno de F1, y cómo se puede juzgar tu idoneidad para la F1 desde la F2. La Súper Fórmula está más cerca de la F1, y la gente es consciente de ello. Así que probablemente esa sea la parte más importante a la hora de decidir mi futuro".

Helmut Marko, jefe de la estructura junior de Red Bull, no ha puesto un pie en el paddock de la Súper Fórmula desde el inicio de la pandemia de COVID-19, pero cabe imaginar que el austriaco, famoso por su dureza, estará deseando ver de cerca a su protegido en Japón en algún momento.

"Todas las temporadas son iguales... hay que luchar por el campeonato", responde Lawson cuando se le pregunta si Marko le ha marcado algún objetivo concreto. "Pero por mi parte, quiero ganar como sea. El objetivo es llegar a la F1, pero también quiero hacerlo muy bien en este campeonato".

De todas formas, sería un error visualizar la llegada de Lawson a la Fórmula 1 en 2024 como un 'todo o nada'. No hay más que ver a Nyck de Vries, siete años mayor que Lawson, elegido para sustituir a Gasly en AlphaTauri en 2023.

Pero en lo que respecta a la Súper Fórmula, las expectativas son que Lawson solamente esté un año.

"Lo más probable", responde cuando se le pregunta si cree que será así. "Pero lo bueno es que tengo un poco la edad de mi lado, porque en Nueva Zelanda podemos empezar a correr con coches a partir de los 13 años".

"Tengo 20 años, pero ya he hecho dos temporadas en F4, dos temporadas de F3 y dos temporadas de F2. Y ahora estoy haciendo la Súper Fórmula. Así que soy bastante afortunado en ese sentido. Pero al mismo tiempo, es un año muy importante para mi carrera".

