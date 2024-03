Toyota España presenta sus planes para 2024, con Esteve y el S-CER como estrellas

Toyota España va a estar aún más presente en la competición en esta temporada 2024. La división española de la marca japonesa detalló recientemente cuáles serán sus esfuerzos en el motorsport en los próximos meses, en un acto que tuvo lugar en Madrid, y al que asistieron varios de los protagonistas de los programas, acompañados por Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, o Miguel Carsi, Presidente y CEO de Toyota España.

Dentro de las cuatro patas que sustentarán sus aspiraciones, destacarán dos. Y es que Toyota España seguirá apoyando la participación de Isidre Esteve en el Mundial de Rally-Raid (W2RC) y en el Rally Dakar 2025, con un Hilux T1+.

El piloto ilerdense viene de finalizar la última edición de la prueba el pasado enero, junto a su copiloto Txema Villalobos, en la 22ª posición de su categoría, superando los problemas en el diferencial que tuvo en etapa 48 horas del Empty Quarter, las dos jornadas más duras de la prueba.

Así, el catalán competirá en el Rally de Portugal, entre los días 2 y 7 de abril, y en el Rally de Marruecos, entre el 5 y el 11 de octubre, en un año en el que podrá estrenar un motor V6 biturbo del que ya disponen en el equipo oficial de Toyota, el Gazoo Racing. Ello después de haber podido utilizar ya el freno como un elemento más de su pilotaje en el pasado Dakar.

Isidre Esteve y Txema Villalobos

Por otra parte, en el programa de Toyota España hay que destacar otra joya de la corona: su participación en el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER), desde este fin de semana en el Rally Tierras Altas de Lorca (viernes 8 y sábado 9 de marzo de 2024).

Y es que, desde este año, estarán presentes en el principal campeonato nacional de rallies, con el GR Yaris Rally2 que debutó en enero en el Rally de Montecarlo del WRC y que en Suecia, en febrero, copó de la segunda a la quinta posición de la general de su categoría (con Pajari, Linnamäe, Korhonen y Heikkilä). El coche será llevado por el equipo Teo Martín Motorsport, siguiendo así con la unión con la mítica cara visible del MSi, y estará pilotado por el joven asturiano Alejandro Cachón y copilotado por Borja Rozada, bicampeón del nacional.

En una conversación con Motosport.com, Cachón reconoció que el objetivo "no es otro que ganar el S-CER", aunque habrá que ver "cómo va la adaptación al coche". Al ser un coche totalmente nuevo, el español explicó que habrá que ver "dónde nos encontramos, y a partir de ahí tomar decisiones".

Por otra parte, Cachón también comentó que el nivel del S-CER "es increíble en 2024, estamos todos los pilotos top que tenemos en España, y seguro que llevarse una victoria en cada Rally va a estar caro, pero al final es lo bueno, que haya rivales duros que te hagan esforzarte y mejorar".

Alejandro Cachón y Borja Rozada

Además, también habló de la nueva normativa prevista para el WRC, que eliminará la parte híbrida de los Rally1 y que acercará a los Rally2 con kits aerodinámicos especiales: "Que se reduzcan los costes de la categoría reina me parece algo muy bueno, al final cuanto más se disparen los precios más difícil será para todo el mundo hacer esto sostenible". Por último, hay que destacar que Cachón correrá dos pruebas del WRC en 2024 con el R2, aunque aún no sabe cuáles. Sí que tiene algunas preferencias: "El Rally de Portugal me gusta mucho, también el de Grecia, el de Croacia o el de Europa Central. No me importaría ir a uno o a otro", finalizó.

En cuanto al acto, también se presentaron las otras dos patas de la competición de Toyota España: la GR Cup Spain, un nuevo campeonato que se disputará con el GR86, del que se han fabricado 20 unidades, que se disputará en cinco fines de semana en circuitos españoles y que repartirá más de 120.000 euros en premios; y la Toyota Gazoo Racing Iberian Cup, que tendrá su tercera temporada, ya comenzada, en distintas pruebas de España y Portugal.