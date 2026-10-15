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Škoda, a un paso de otro año perfecto en el S-CER: su cuarta corona consecutiva en juego
Con 'Cohete' Suárez ya coronado campeón del S-CER 2026, Škoda llega al RallyRACC con 32 puntos de ventaja sobre Toyota y un objetivo histórico: conquistar su cuarto título consecutivo de marcas.
Pol Hermoso
Editado: 15 oct 2026, 13:00
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Hay temporadas que se recuerdan por una victoria. Otras, por un campeonato. Y después están aquellas en las que una marca consigue convertir el éxito en una costumbre. Skoda lleva varios años acostumbrándose a ganar en los rallyes españoles, pero este fin de semana, en las carreteras de Catalunya, todavía tiene una última cuenta pendiente. Jose Antonio 'Cohete' Suarez ya tiene su cuarta corona del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).
Ahora falta que la marca checa remate el trabajo y conquiste también el título de fabricantes. Sería el cuarto consecutivo. Y, posiblemente, el mejor resumen de una era que está dejando su huella en el automovilismo nacional.
La cita será el 61º RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que se disputará los días 16 y 17 de octubre, con Salou como epicentro y un recorrido íntegramente sobre asfalto. Diez tramos cronometrados, 121,88 kilómetros de competición y una última oportunidad para que Škoda cierre un 2026 prácticamente impecable.
¡No te lo pierdas!:
Porque, aunque el campeonato de pilotos ya esté decidido, el de marcas continúa abierto. Škoda lidera la clasificación con 445 puntos, 32 más que Toyota (413), una ventaja considerable, aunque insuficiente para celebrar todavía el título matemáticamente. No parece una misión sencilla para sus perseguidores, pero en los rallyes una avería, un pinchazo o un pequeño error pueden transformar cualquier clasificación en cuestión de segundos.
Y hay otro ingrediente que convierte esta última cita en algo especial. Hace apenas un año, el RallyRACC fue el escenario de una de las grandes celebraciones de Škoda: 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias conquistaron la victoria y el título de pilotos del S-CER 2025, mientras que la marca checa completó el doblete con su tercera corona consecutiva de fabricantes. Ahora regresan al mismo escenario, con el campeonato de pilotos ya asegurado, pero con una última cuenta pendiente.
Un desenlace que, más allá de los trofeos, permitiría confirmar algo que los números llevan tiempo sugiriendo: el dominio de Škoda en el S-CER ya no se explica únicamente por tener al piloto más rápido. Es la consecuencia de un proyecto que ha aprendido a ganar de distintas maneras.
Cuatro años, un mismo objetivo: la era Škoda en el S-CER
Para entender lo que Škoda se juega este fin de semana hay que mirar un poco más atrás. En 2023, la marca conquistó el campeonato de fabricantes con el Fabia RS Rally2, iniciando una racha que prolongó en 2024 y 2025. Tres temporadas consecutivas terminando por delante del resto de constructores, en un campeonato que reúne a algunos de los Rally2 más competitivos del panorama internacional.
Lo interesante es que no siempre lo consiguió de la misma forma. En 2023, Suárez fue campeón de pilotos; en 2024, la corona individual terminó en manos de Alejandro Cachón y Toyota, pero Škoda volvió a imponerse entre las marcas. Un año después, en 2025, el asturiano recuperó el título de pilotos y la firma checa aseguró su tercera corona consecutiva de fabricantes.
Es precisamente esa capacidad para seguir ganando incluso cuando el campeonato de pilotos cambia de dueño lo que da valor a la trayectoria del fabricante.
Los títulos de Škoda en el S-CER durante los últimos años
Año Campeón de marcas Campeón de pilotos 2023 Škoda Cohete Suárez (Škoda) 2024 Škoda Alejandro Cachón (Toyota) 2025 Škoda Cohete Suárez (Škoda) 2026 Por decidir Cohete Suárez (Škoda)
Si Škoda consigue imponerse este fin de semana, habrá conquistado todos los campeonatos de marcas del S-CER entre 2023 y 2026. Cuatro temporadas, cuatro títulos. Y tres coronas de pilotos para Suárez durante ese mismo periodo.
Un balance especialmente significativo teniendo en cuenta que Toyota, Hyundai y, más recientemente, Lancia también han apostado por el campeonato español con programas y pilotos de primer nivel. La competencia ha evolucionado, los coches han cambiado y los equipos han tenido que adaptarse. Pero Škoda ha encontrado la manera de seguir en lo más alto.
El secreto no está solo en 'Cohete': el Fabia RS Rally2 y un proyecto que no deja de evolucionar
Sería injusto explicar toda esta historia únicamente a través de José Antonio Suárez. Su velocidad, su experiencia y su capacidad para gestionar los momentos complicados han sido fundamentales, pero el verdadero valor del proyecto está también en todo lo que lo rodea.
El Škoda Fabia RS Rally2 se ha convertido en una de las referencias de la categoría, un coche capaz de competir tanto sobre asfalto como en tierra y de ofrecer un rendimiento que, en manos de pilotos muy diferentes, ha permitido a la marca mantenerse entre los principales protagonistas del campeonato.
De hecho, el propio Suárez estrenó una nueva unidad durante esta temporada, recogida directamente en las instalaciones de Škoda Motorsport en Mladá Boleslav. No fue una entrega cualquiera: coincidió con la fabricación del Fabia RS Rally2 número 300, una cifra que ayuda a dimensionar el alcance internacional del modelo.
Pero un coche ganador tampoco garantiza por sí solo un campeonato. Hay que conseguir que funcione en las carreteras más rápidas, en los tramos estrechos, bajo la lluvia y en las jornadas donde terminar resulta casi tan importante como atacar. Y, sobre todo, hay que contar con una estructura capaz de adaptarse a los contratiempos.
La temporada 2026 ha sido un buen ejemplo. Después de siete años vinculado a la estructura de Recalvi, Suárez cambió de equipo operativo tras las dos primeras pruebas del campeonato, aunque mantuvo su condición de piloto oficial de Škoda España. Un movimiento importante en mitad de un proyecto que, pese a todo, no perdió su rumbo deportivo.
También ha sido un año de renovación en el apartado de pilotos. Škoda incorporó a Nuria Pons a su programa oficial, una apuesta por una piloto que afrontaba su primera temporada completa en el S-CER al volante del Fabia RS Rally2. Su progresión ha formado parte del trabajo a largo plazo de una estructura que quiere seguir siendo competitiva más allá de los resultados inmediatos.
Y ahí aparece una de las grandes virtudes de Škoda: haber construido un proyecto que combina el rendimiento de sus referencias consolidadas con la incorporación de nuevos nombres.
Toyota, el último obstáculo: así llega la lucha por el título de marcas
Pero sería un error dar por hecho que el cuarto título ya tiene dueño. Toyota ha demostrado durante la temporada que dispone de argumentos para plantar cara y llega al RallyRACC con opciones matemáticas de romper la racha de Škoda.
La diferencia es de 32 puntos, pero la evolución reciente del campeonato muestra que los japoneses han conseguido acercarse ligeramente en las últimas pruebas. En el Rally Princesa de Asturias, Toyota sumó 57 puntos frente a los 56 de Škoda, mientras que en el Villa de Llanes amplió esa diferencia con 58 frente a 52.
Han sido solamente siete puntos recuperados entre ambas citas, pero suficientes para recordar que el campeonato todavía exige una última actuación.
Clasificación de marcas del S-CER 2026 antes del RallyRACC
Posición Fabricante Puntos 1º Škoda 445 2º Toyota 413 3º Hyundai 317 4º Lancia 215 5º Peugeot 195 6º Renault 140 7º Dacia 75 8º Ford 64
Con Hyundai ya matemáticamente descartada de la pelea por el primer puesto, el desenlace será un duelo exclusivamente entre Škoda y Toyota.
El reglamento contempla que únicamente los dos primeros vehículos clasificados de cada fabricante sumen puntos para el campeonato de marcas. La victoria absoluta otorga 35 puntos, la segunda posición 30 y la tercera 27, por lo que el máximo botín posible para una marca es de 65 puntos en un rally.
Esto introduce un factor estratégico importante: no basta con tener un coche rápido. Colocar dos vehículos en buenas posiciones puede resultar más valioso que conseguir un gran resultado individual acompañado de un abandono.
Y sobre el asfalto catalán, donde los márgenes de error pueden ser mínimos, contar con diferentes equipos capaces de puntuar será especialmente importante.
¿Qué necesita Škoda para proclamarse campeón de marcas en el RallyRACC?
Escenario ¿Škoda campeón? Škoda termina por delante de Toyota en puntos de marcas Sí Toyota recupera menos de 32 puntos Sí Toyota recupera exactamente 32 puntos Depende del desempate Toyota recupera más de 32 puntos No Toyota firma un doblete absoluto y Škoda no puntúa No Toyota firma un doblete absoluto y un Škoda acaba 3º No
Hay, además, una circunstancia que favorece al fabricante checo: Škoda no necesita ganar el RallyRACC para ser campeón. Puede permitirse terminar por detrás de Toyota y aun así conquistar el título, siempre que la diferencia de puntos que consiga su rival no supere el margen acumulado durante el año.
Un ejemplo permite entenderlo. Si los dos Toyota ocuparan las primeras posiciones, sumarían 65 puntos. En ese supuesto, Škoda necesitaría al menos 33 puntos para garantizar el título sin depender de un desempate. Por eso, un tercer puesto aislado, que concede 27 puntos, no sería suficiente en ese escenario extremo.
La situación cambia por completo si los coches de Toyota no consiguen un doblete. Cada posición que pierdan los japoneses reducirá su capacidad para remontar los 32 puntos de desventaja.
Tampoco influirán los puntos extra del Tramo Cronometrado Plus, reservado a pilotos y copilotos, de modo que la resolución del campeonato de marcas dependerá únicamente de la clasificación general.
Catalunya, el escenario perfecto para completar el doblete
Si había que elegir un lugar para cerrar esta historia, las carreteras de Tarragona ofrecen un escenario difícil de mejorar. El RallyRACC recupera este año su configuración íntegramente asfaltada, con algunos de los tramos que dieron fama mundial a la prueba y un final junto al Mediterráneo, en el paseo Jaume I de Salou.
Para 'Cohete' Suárez será también el regreso al lugar donde en 2025 celebró uno de sus grandes éxitos. Entonces necesitaba ganar y asegurar el campeonato. Ahora las circunstancias son distintas: llega con el título individual ya en el bolsillo, después de una campaña en la que ha firmado cinco victorias en siete participaciones antes de Catalunya.
El asturiano y Alberto Iglesias partirán con el dorsal número 1 en su Fabia RS Rally2. Junto a ellos, Škoda contará con la presencia de Nuria Pons y Alejandro López, mientras otros Fabia RS Rally2 estarán en manos de pilotos como José Luis Peláez, Alejandro Mauro, Marc Comas o Albert Orriols.
Enfrente estarán, entre otros, Iván Ares y Sergi Pérez con Toyota GR Yaris Rally2, además de Sergi Francolí, que también competirá con un Toyota. Un cartel que garantiza una batalla interesante no solo por el resultado absoluto, sino también por los puntos que decidirán la clasificación de marcas.
El recorrido tampoco permitirá demasiadas distracciones. El viernes, Riudecanyes abrirá la competición con dos pasadas, una de ellas nocturna. El sábado llegará la jornada decisiva, con Savallà-Conesa, Querol-Les Pobles y El Montmell, antes de las dos especiales urbanas de Salou.
Serán 121,88 kilómetros contra el cronómetro en los que Škoda buscará transformar una ventaja construida durante ocho rallyes en su cuarto campeonato consecutivo de marcas.
Porque ganar una temporada puede depender de muchas cosas. Ganar cuatro seguidas exige algo más: repetir resultados cuando cambian los rivales, los equipos, los recorridos y hasta las circunstancias. Eso es precisamente lo que Škoda tiene la oportunidad de demostrar una vez más.
El título de pilotos ya está en sus vitrinas. El de marcas sigue esperando. Y este sábado, frente al Mediterráneo, la firma checa tiene la oportunidad de convertir un 2026 extraordinario en otro capítulo de su particular dinastía en los rallyes españoles.
¡Así se coronó 'Cohete' en Llanes!:
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