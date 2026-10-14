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RallyRACC Catalunya 2026: horarios, tramos, inscritos y favoritos para la gran final

El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada 2026 cierra el Supercampeonato de España los días 16 y 17 de octubre. Consulta el recorrido, los diez tramos, horarios, pilotos y favoritos.

Pol Hermoso

Editado: 14 oct 2026, 13:36

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Hay escenarios que no necesitan una lucha por el título para ofrecer espectáculo. Las carreteras de Tarragona, las curvas entre montañas, las rotondas abarrotadas de aficionados y el rugido de los motores junto al Mediterráneo volverán a reunirse este fin de semana para despedir la temporada 2026 del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). El RallyRACC Catalunya-Costa Daurada recupera su esencia, con una 61ª edición que promete mucho más que una simple ceremonia de clausura.

Los días viernes 16 y sábado 17 de octubre, Salou volverá a convertirse en la capital española de los rallyes. Después de una edición de 2025 que combinó tierra y asfalto, la organización ha recuperado una configuración íntegramente asfaltada, con diez tramos cronometrados y algunas de las especiales más reconocibles de la historia reciente de la prueba catalana.

El gran protagonista llegará, además, con los deberes hechos. José Antonio 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias ya son campeones del S-CER 2026, después de asegurar su cuarta corona en el Rally Villa de Llanes. Pero eso no significa que el Škoda Fabia RS Rally2 vaya a pasearse por Catalunya: el asturiano defenderá la victoria conquistada hace un año y tendrá enfrente a rivales que todavía se juegan una posición de honor en el campeonato.

Entre ellos destacan Iván Ares, Pepe López y Sergi Pérez, con Toyota y Hyundai dispuestos a plantar cara al vigente campeón. También habrá que prestar atención a la presencia de Lancia, con Jorge Cagiao al volante de su Ypsilon HF Rally2, y al numeroso contingente de pilotos locales que conocen bien las particularidades del asfalto catalán.

La carrera contará con 121,88 kilómetros contra el cronómetro, distribuidos en cinco especiales diferentes que se recorrerán en dos ocasiones. La primera jornada tendrá un marcado carácter nocturno, mientras que el sábado concentrará la mayor parte de la acción, con ocho tramos y el espectacular recorrido urbano de Salou como desenlace.

Y Motorsport.com España estará allí para contarlo. Nuestra cobertura contará con un enviado especial al RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que seguirá la actividad desde los tramos, el parque de asistencia y el interior del paddock para acercar las claves de la competición, las declaraciones de sus protagonistas y todo lo que suceda durante el fin de semana.

Fechas y datos clave del RallyRACC Catalunya 2026

Información Detalle Rally 61º RallyRACC Catalunya-Costa Daurada Fechas 16 y 17 de octubre de 2026 Localización Salou y carreteras de Tarragona Campeonato 9ª y última cita del S-CER Superficie 100% asfalto Tramos cronometrados 10 Especiales diferentes 5 Kilómetros cronometrados 121,88 km Recorrido total 584,86 km Parque de asistencia PortAventura World Salida Viernes, 17:00 h Final del rally Sábado, 18:40 h Campeón vigente José Antonio 'Cohete' Suárez

El RallyRACC también será puntuable para el Campeonato de Catalunya de Rallyes absoluto, la Copa de Catalunya de Rallyes de Asfalto y diferentes certámenes promocionales, como la Copa Hyundai i20N Rallye, la Clio Trophy Spain Asfalto y el Volant RACC.

Horarios y recorrido del RallyRACC Catalunya 2026: todos los tramos

La organización ha apostado por un formato compacto, pero exigente. El viernes servirá como primera toma de contacto con la competición, aunque los pilotos tendrán que afrontar una peculiaridad importante: pasarán dos veces por Riudecanyes, primero con luz natural y después completamente de noche.

El sábado llegará el plato fuerte, con tres tramos de montaña a doble pasada y dos recorridos urbanos por el paseo marítimo de Salou. De los 121,88 kilómetros competitivos, 92,08 se disputarán durante la segunda jornada.

Viernes 16 de octubre: horarios del RallyRACC 2026

Hora Actividad / tramo Distancia 09:00 Shakedown prioritarios 4,35 km 10:15 Tramo de clasificación 4,35 km 11:15 Shakedown resto de inscritos 4,35 km 13:30 Elección del orden de salida — 16:00 Entrevistas y autógrafos — 17:00 Ceremonia de salida en Salou — 18:03 SS1 – Riudecanyes 1 14,90 km 20:58 SS2 – Riudecanyes 2 14,90 km 22:35 Final de la primera etapa —

Total del viernes: 29,80 km cronometrados.

La actividad empezará temprano en el Coll de la Teixeta, con el shakedown reservado inicialmente a los equipos prioritarios y el posterior tramo de clasificación, que permitirá determinar el orden de elección de las posiciones de salida. A partir de las 11:15, el resto de participantes podrá realizar sus pasadas de preparación.

La verdadera competición arrancará a las 17:00 desde el podio situado en el Passeig Jaume I de Salou. Una hora después llegará el primer asalto a Riudecanyes y, a las 20:58, la segunda pasada, ya de noche: un escenario en el que las referencias visuales cambiarán por completo y donde cualquier error podrá tener un precio elevado.

Sábado 17 de octubre: horarios del RallyRACC 2026

Hora Tramo / actividad Distancia 07:50 Salida desde PortAventura — 09:18 SS3 – Savallà-Conesa 1 14,12 km 10:14 SS4 – Querol-Les Pobles 1 14,66 km 11:09 SS5 – El Montmell 1 (TC+) 15,71 km 12:53 SS6 – Salou 1 1,55 km 13:03 Asistencia en PortAventura 30 min 14:46 SS7 – Savallà-Conesa 2 14,12 km 15:42 SS8 – Querol-Les Pobles 2 14,66 km 16:37 SS9 – El Montmell 2 15,71 km 18:30 SS10 – Salou 2 1,55 km 18:40 Llegada final a Salou — 20:00 Entrega de trofeos —

Total del sábado: 92,08 km cronometrados.

El sábado será una auténtica jornada de resistencia. Los equipos abandonarán el parque cerrado de PortAventura a primera hora y se enfrentarán a un bucle de tres especiales muy diferentes: Savallà-Conesa, Querol-Les Pobles y El Montmell.

Tras el primer paso por las montañas, el rally regresará a Salou para disputar su primera superespecial urbana. Los mecánicos tendrán entonces una ventana de media hora para trabajar sobre los coches antes de afrontar la repetición de los tramos de la mañana.

El Montmell incluirá, en su primera pasada, el Tramo Cronometrado Plus (TC+), que otorgará puntos adicionales a los tres pilotos más rápidos que terminen el rally: tres al primero, dos al segundo y uno al tercero.

Finalmente, a las 18:30 comenzará la última especial por las calles de Salou. Apenas diez minutos después está prevista la llegada del primer participante al parque cerrado final, mientras que la entrega de trofeos se celebrará a las 20:00.

Todos los horarios corresponden a la hora peninsular española (CEST) y a la salida prevista del primer vehículo.

Clasificación del S-CER 2026: 'Cohete' Suárez ya es campeón, pero queda mucho en juego

El RallyRACC no decidirá al campeón de España, porque ese interrogante quedó resuelto en septiembre, durante el Rally Villa de Llanes. Allí, Jose Antonio 'Cohete' Suarez y Alberto Iglesias consiguieron los puntos necesarios para asegurar matemáticamente su cuarto título del Supercampeonato de España.

La pareja de Škoda España llegará a Catalunya con 242 puntos y una ventaja de 45 sobre Iván Ares. Sin embargo, las siguientes posiciones todavía están abiertas, especialmente en la lucha por el subcampeonato, donde Ares, Diego Ruiloba y Pepe López aparecen separados por apenas 18 puntos.

Clasificación de pilotos del S-CER 2026 antes del RallyRACC

Pos. Piloto Puntos 1º José Antonio 'Cohete' Suárez 242 2º Iván Ares 197 3º Diego Ruiloba 184 4º Pepe López 179 5º Sergi Pérez 150 6º Álvaro Muñiz 128 7º José Luis Peláez 114

Suárez llega como el hombre a batir. El asturiano ha logrado cuatro victorias esta temporada y ha combinado velocidad con regularidad para conquistar un campeonato que vuelve a confirmar su condición de referencia en los rallyes españoles.

Además, tiene un incentivo añadido: defender el triunfo del año pasado en las carreteras catalanas. En 2025, Suárez e Iglesias no solo ganaron el RallyRACC, sino que también aprovecharon aquella victoria para proclamarse campeones.

Esta vez la situación será distinta. Sin la presión de los puntos, el piloto de Škoda podrá centrarse en terminar el año de la mejor manera posible, aunque enfrente tendrá una competencia especialmente exigente.

Iván Ares afronta la última cita desde la segunda posición, con 197 puntos. Pepe López, cuarto con 179, es otro de los grandes nombres de la lista de inscritos, mientras que Sergi Pérez tratará de aprovechar la oportunidad de competir en casa con el Toyota GR Yaris Rally2.

La gran particularidad es que Diego Ruiloba, tercero del certamen con 184 puntos, no figura en la relación de inscritos publicada para la prueba catalana. Su ausencia en esa lista será un elemento importante en la resolución de las posiciones finales del campeonato.

Principales inscritos del RallyRACC Catalunya 2026

Nº Piloto / copiloto Vehículo 1 Cohete Suárez / Alberto Iglesias Škoda Fabia RS Rally2 2 Iván Ares / Borja Rozada Toyota GR Yaris Rally2 3 Sergi Pérez / Axel Coronado Toyota GR Yaris Rally2 4 José Luis Peláez / José Murado Škoda Fabia RS Rally2 5 Nuria Pons / Alejandro López Škoda Fabia RS Rally2 6 Jorge Cagiao / Javier Martínez Lancia Ypsilon HF Rally2 7 Sergi Francolí / Javier Moreno Toyota GR Yaris Rally2 8 Arnau Bartés / Melisa Lorenzo Hyundai i20 N Rally2 9 Pepe López / David Vázquez Hyundai i20 N Rally2 10 Hugo Margaillan / Bastien Dumas Hyundai i20 N Rally2 11 Alejandro Mauro / Carla Salvat Škoda Fabia RS Rally2 12 Marc Comas / Paula de Carvalho Škoda Fabia RS Rally2 14 Albert Orriols / Jordi Forcada Škoda Fabia RS Rally2 15 Jordi Saborit / Josep Garrigós Škoda Fabia Rally2

La presencia de 14 vehículos Rally2 garantiza una importante batalla entre los coches de la máxima categoría. Škoda será una de las marcas más representadas y contará con Suárez como principal referencia, aunque también con pilotos como Nuria Pons, José Luis Peláez o Albert Orriols.

Toyota buscará complicar las cosas con Ares, Pérez y Francolí, mientras que Hyundai contará con Pepe López, Arnau Bartés y Hugo Margaillan. Lancia, por su parte, tendrá en Jorge Cagiao a su representante entre los principales favoritos.

Más allá de la lucha absoluta, el RallyRACC también ofrecerá competición entre los vehículos de dos ruedas motrices y los certámenes promocionales. El Volant RACC, la Copa Hyundai y la Clio Trophy Spain permitirán seguir de cerca a algunos de los jóvenes talentos del automovilismo español.

Los últimos ganadores del RallyRACC Catalunya: de Ogier a 'Cohete' Suárez

Hablar del RallyRACC es hacerlo de una de las pruebas más emblemáticas del automovilismo español. Durante décadas, las carreteras catalanas formaron parte del Campeonato del Mundo de Rallyes, con algunos de los mejores pilotos de la historia disputándose la victoria en los tramos de Tarragona.

Su etapa mundialista más reciente terminó en 2022, cuando Sébastien Ogier se impuso con el Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid. Desde entonces, la prueba ha abierto una nueva etapa dentro del panorama nacional, alternando diferentes superficies y formatos.

Palmarés reciente del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

Año Ganador Coche Superficie 2025 José Antonio Suárez Škoda Fabia RS Rally2 Mixto 2024 Alejandro Cachón Toyota GR Yaris Rally2 Tierra 2023 Pepe López Hyundai i20 N Rally2 Tierra 2022 Sébastien Ogier Toyota GR Yaris Rally1 Asfalto 2021 Thierry Neuville Hyundai i20 Coupe WRC Asfalto

La historia reciente ofrece un aliciente añadido para los participantes de esta edición. Tanto Suárez como Pepe López ya saben lo que significa ganar en Catalunya, aunque lo hicieron en configuraciones diferentes a la que encontrarán este fin de semana.

El regreso a una prueba completamente asfaltada también recupera una de las señas de identidad más características del RallyRACC mundialista, cuando las rápidas carreteras catalanas ponían a prueba la precisión de los mejores especialistas del planeta.

Dónde ver el RallyRACC Catalunya 2026 y cómo seguirlo en directo

Los aficionados que quieran vivir el RallyRACC en persona dispondrán de diferentes zonas habilitadas a lo largo del recorrido, desde las famosas rotondas de Riudecanyes hasta los cruces de Savallà, Querol o El Montmell.

La opción más accesible para el público general será el tramo urbano de Salou, que discurrirá junto a la playa y permitirá seguir a los coches desde el entorno del paseo Jaume I. Además, el parque de asistencia de PortAventura World concentrará buena parte de la actividad de los equipos y ofrecerá la oportunidad de observar el trabajo de los mecánicos entre especiales.

Para quienes sigan el rally desde casa, la web oficial del RallyRACC y los canales del Supercampeonato de España ofrecerán información sobre el desarrollo de la competición y las clasificaciones. La disponibilidad concreta de retransmisiones audiovisuales deberá consultarse en los canales oficiales del certamen.

Motorsport.com España también estará presente durante todo el fin de semana, con información desde el terreno, seguimiento de los principales protagonistas y contenido especial para mostrar cómo se vive una prueba del Supercampeonato de España desde dentro.

Porque aunque el campeonato ya tenga dueño, las carreteras catalanas todavía tienen una última historia que contar. Y en los rallyes, hasta que el último coche cruza la meta, nada está completamente escrito.

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