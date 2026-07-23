Suspendida la Baja Aragón 2026 por el alto riesgo de incendios

La Baja España-Aragón 2026 ha sido suspendida solo dos días antes de su inicio. El Gobierno de Aragón anunció este miércoles la cancelación de dicha prueba, prevista entre el 24 y el 26 de julio, una decisión tomada debido al riesgo extremo de que se produzcan incendios forestales en la provincia de Teruel y en toda la comunidad.

Según el comunicado oficial, la medida se tomó después de una reunión en la que participaron representantes del Ejecutivo aragonés, de los servicios de emergencias y de la empresa organizadora del evento. Todas las partes coincidieron en que las condiciones meteorológicas hacen que sea inviable garantizar la celebración del rally con seguridad.

Las previsiones apuntan a una situación de alerta roja, con temperaturas muy elevadas, fuertes rachas de viento, una humedad relativa muy baja y un territorio especialmente seco tras semanas sin nada de lluvias.

En ese contexto, el Gobierno considera prioritario evitar el tránsito masivo de vehículos y la concentración de miles de espectadores que implica una prueba de estas características.

Además del riesgo directo de provocar nuevos focos, el Ejecutivo aragonés también ha tenido en cuenta el desgaste de los dispositivos de extinción de incendios, que llevan semanas trabajando de forma continua debido a la excepcional campaña de incendios que atraviesa la región. La intención es no incrementar la presión sobre unos servicios de emergencia que podrían volver a ser necesarios en cualquier momento.

Pese a la suspensión, el Gobierno de Aragón y la empresa organizadora han confirmado que trabajarán conjuntamente para encontrar una nueva fecha dentro de 2026 que permita celebrar la prueba cuando las condiciones sean favorables.

A su vez, ambas partes estudiarán modificaciones en el calendario de futuras ediciones para evitar que la Baja coincida con los periodos de mayor riesgo de incendios.

La Baja España-Aragón es una de las citas más importantes del calendario internacional de rally raid y genera cada año un importante impacto económico, turístico y social en la provincia de Teruel. Por ello, las administraciones insisten en que el objetivo es que la prueba pueda disputarse más adelante, pero sin comprometer la seguridad de los participantes, los aficionados y el entorno natural.