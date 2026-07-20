La importante lección que Solberg puso en práctica en Estonia

Oliver Solberg admitió que haber tenido un fin de semana sin contratiempos y volver al podio del WRC en el Rally de Estonia había sido importante para él a nivel mental, tras sufrir una serie de errores que le costaron caro.

Hace apenas 12 meses, Solberg se dio a conocer de verdad en la escena mundial con una gran actuación que le valió su primera victoria en su debut con el Toyota Rally1.

El año pasado no tenía ninguna presión sobre sus hombros, pero el pasado fin de semana la presión por conseguir un buen resultado era evidente, tras haber sufrido accidentes en cuatro de las cinco pruebas anteriores.

No hay ninguna duda sobre la velocidad de Solberg este año, pero el sueco admitió que necesitaba un nuevo enfoque mental tras su último error en Grecia el mes pasado.

Encontrar el equilibrio entre saber cuándo apretar y cuándo contenerse ha sido la pieza que le faltaba en su rompecabezas. En Estonia, Solberg cree que puso en práctica una lección importante.

Aunque le frustró no tener las sensaciones necesarias para atacar y plantar cara a su compañero de equipo Sami Pajari —que logró una magnífica primera victoria en el WRC—, Solberg interpretó el rally a la perfección para terminar segundo y sumar los 10 puntos de bonificación del domingo.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"Tengo que decir que estoy muy contento con el fin de semana. El viernes me sentí muy frustrado con las sensaciones que tenía con el coche y todo lo demás. Pero después de mejorarlo para el sábado, debo decir que quedé bastante satisfecho, y tuve buenas sensaciones durante todo el fin de semana", afirmó Solberg.

"Creo que ha sido una semana complicada y creo que he tenido un poco de miedo durante todo el fin de semana a dar el 100%. Sami tenía unas sensaciones increíbles y ha hecho un trabajo fantástico y para estar a su altura había que arriesgar mucho y darlo todo al 100%. No creo que esta vez estuviera preparado para hacerlo después de todo lo que ha pasado. Por eso, para mí es muy importante tener un fin de semana sin contratiempos y limitarme a conducir según mis sensaciones. Aumenté un poco el ritmo para conseguir el máximo de puntos el domingo".

"Sé que puedo ganar rallies y he demostrado muchas veces que puedo luchar en los primeros puestos. Pero creo que también es muy importante encontrar ese equilibrio cuando se lucha por un campeonato. A veces ganas, otras subes al podio. Ojalá lo hubiera aceptado un poco antes, pero eso es fácil de decir ahora; aun así, estoy muy contento".

Solberg cerró el fin de semana con 27 puntos, gracias a su actuación en el Super Sunday, lo que significa que sumó solo un punto menos que el ganador del rally, Pajari. Pero este resultado ha supuesto un impulso muy necesario para sus opciones al título, ya que se sitúa a 47 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Elfyn Evans.

¿Cómo fue el WRC en Estonia?: WRC WRC Estonia: Pajari logra su primera victoria; Solberg y Fourmaux, podio