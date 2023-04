La NASCAR suspende al piloto arrestado y acusado de agresión

Cargar el reproductor de audio

El piloto se perdió la última cita de la NASCAR en el Bristol Dirt, y desde su equipo aseguraron que fue "para centrarse en un asunto personal", por lo que Matt Crafton lo sustituyó en su coche. Cody Ware fue detenido este lunes 10 de abril y fue acusado de delito grave por estrangulamiento [infligir lesiones graves], así como delinto menor de asalto a una mujer.

Con 27 años, ha participado en cerca de un centenar de citas, aunque con una sola vez dentro de los diez primeros, cuando fue sexto en Daytona en 2022. Ha pilotado para el conjunto del que su padre es propiedad desde que debutó en 2017, y es el 31º en la clasificación de esta temporada.

Ware también formó parte del equipo que venció en la LMP2-Am en la Asian Le Mans Series durante el curso de 2019-2020, tuvo una participación en la Rolex 24 y tres en la IndyCar con RWR.

El estadounidense también indicó en el pasado que sufría "depresión" y "ansiedad", y lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales: "He sufrido depresión y ansiedad durante la mayor parte de mi vida. También he tenido un problema de ira que me ha afectado gravemente tanto en mi vida personal como profesional".

"Lo que casi nadie sabe de mí fuera de mi familia y algunas personas muy cercanas en mi vida es que tengo Asperger", escribió en su cuenta oficial, aunque siguió compitiendo para obtener una 32ª posición como mejor resultado global en la NASCAR gracias a sumar 305 puntos en la pasada temporada. En las otras campañas en las que ha participado tan solo ha logrado cosechar un total de 18 unidades, por lo que nunca ha destacado en la máxima categoría del país norteamericano.

El equipo, por su parte, lanzó un comunicado después en el que decían: "Somos conscientes del incidente relacionado con Cody Ware y su suspensión indefinida de la competición de la NASCAR. Entendemos la posición de la NASCAR en ese asunto y aceptamos la decisión".

"El tema sigue bajo investigación y Cody [Ware] está cooperando plenamente con las autoridades mientras el proceso sigue su curso", continuaron. "RWR se compromete a continuar con sus esfuerzos en la NASCAR y está en proceso de finalizar sus planes para el #51 en Martinsville Speedway, y más allá. Esos planes se anunciarán en los próximos días".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!