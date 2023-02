NASCAR prohíbe la maniobra viral de Ross Chastain contra el muro

Cargar el reproductor de audio

La NASCAR ha decidido prohibir la ya famosa maniobra de Ross Chastain de rodar contra el muro y sin frenar, la que le aseguró una plaza en el Championship 4 (playoffs) y se hizo tan viral que incluso los no aficionados al automovilismo lo viralizaron en las redes sociales.

Esa jugada a partir de ahora será ilegal en todo tipo de circuitos del campeonato. El nuevo vicepresidente senior de competición de la NASCAR, Elton Sawyer, dijo que el cambio de reglamento, la prohibición, se basaba en consideraciones de seguridad. E intentar algo así ahora se considerará una maniobra que "compromete la seguridad de un evento".

La sanción, si alguien decide emular a Ross Chastain y rodar por el muro, será una penalización de tiempo en su resultado.

Chastain entró en la última curva del Martinsville Speedway y simplemente no levantó el pie del acelerador y se apoyó en el muro exterior para rodar a toda velocidad, adelantando a cinco coches, batiendo el récord de la pista y arrebatándole el último puesto de acceso a los playoffs a Denny Hamlin.

La maniobra conmocionó al mundo y logró 100 millones de reproducciones en las redes sociales. Chastain aprovechó el choque contra el muro para terminar segundo en la clasificación del campeonato, perdiendo en la batalla por el título ante Joey Logano.

Varios pilotos aplaudieron a Chastain por su atrevimiento, pero también expresaron su preocupación por la legalidad de lo que hizo y por la caja de Pandora que había abierto con esa táctica.

Entre ellos estaba el propio Logano, que en ese momento dijo que tenía que haber una regla que lo prohibiera en el futuro.

"Quiero decir, fue increíble, fue genial. Ocurrió por primera vez", declaró entonces. "No hay ninguna norma que lo prohíba. Pero tiene que haber una norma contra eso, porque no sé si queremos que todo el equipo se suba al muro al llegar a la bandera a cuadros. No sé si es lo más seguro para el piloto o los aficionados cuando hay un coche justo en el muro arrastrándose de esa manera".

"¿Qué pasa si esa valla o puerta, no estaba cerrada del todo? ¿Y si se dobla y atrapa su coche? Es un gran riesgo que Ross estaba dispuesto a correr", concluyó. Finalmente su petición ha sido escuchada para esta temporada 2023.