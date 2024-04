Mir ve "importante" que Honda "asuma su responsabilidad" por la moto de 2024

Honda parecía haber hecho auténticos progresos con su moto de 2024 cuando se presentó en el test de Valencia de MotoGP del pasado mes de noviembre, pero parece que aquello fue solamente una utopía. Tras dos grandes premios este año, HRC ocupa la última posición en la tabla de constructores, con sólo ocho puntos, y con Joan Mir marcando un undécimo puesto como mejor resultado en Portugal.

Los pilotos de la casa del ala dorada ocuparon este viernes los cuatro últimos puestos de la tabla de tiempos al final de la Práctica del Gran Premio de las Américas, con el campeón del mundo de 2020 sufriendo una caída al final de la sesión y terminando vigésimo, a 2.047 segundos del crono de Jorge Martín.

Mir, que ya había admitido que dudaba sobre tener una buena actuación este fin de semana, dice que Honda parece estar "pagando las consecuencias" por tomar una dirección de desarrollo equivocada con la RC213V de 2024.

"Ayer no estaba muy convencido de lo de hoy", dijo al término de las dos primeras sesiones de ensayos libres. "Estamos teniendo algunos problemas, más [de lo que] probablemente esperaba después de los tests de principios de la temporada. Este problema, en una pista, en otra y en otra, no está mejorando, no estamos mejorando".

"Realmente no puedo hablar de cuál es el problema, pero creo que tomamos una dirección [de desarrollo] que no era la correcta, y ahora estamos pagando las consecuencias. Debemos seguir trabajando", siguió el español.

"La cuestión es que detectamos el problema probablemente, y ahora tenemos que trabajar en ello, y lo cierto es que hoy mi posición probablemente no es la real, porque tuve la caída, pero creo que no tuve la oportunidad de pasar a la Q2. El año pasado estuve más cerca, no entré en la Q2 por un par de décimas. De momento, estamos sufriendo más que el año pasado en esta pista, y también en Portimao".

Al ser cuestionado sobre si confía en que la fábrica nipona pueda salir de sus problemas, el mallorquín comentó: "Lo importante es asumir la responsabilidad sobre lo que está pasando, cambiar rápido e intentar modificar la dirección".

"Esto es muy importante. Aquí es donde tenemos que ser inteligentes con los tests, esa concesión será muy útil para hacerlo. Diré que como piloto me siento fuerte, estoy empujando, no me rindo, pero de momento tenemos un límite", continuo.

Honda logró su última victoria en una carrera larga precisamente en el Circuito de las Américas, hace 12 meses, gracias a Alex Rins, pero Mir señala que el potencial de frenada y la agilidad de la moto han empeorado desde entonces. "Antes, la frenada y el giro en esta moto eran una cosa bastante buena, y podemos ver que era muy ágil, más que las otras motos. Ahora ya no lo es", concluyó.