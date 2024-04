Quartararo: "La marcha de Márquez de Honda a Ducati despertó a Yamaha"

La renovación de el francés por Yamaha de forma tan inesperada y temprana en la temporada, mucho antes de que el fabricante japonés de señales de un fuerte paso adelante en el desarrollo, han disparado las especulaciones sobre los reales motivos de esa maniobra.

Mientras Fabio Quartararo mantiene su confianza en la casa de Iwata y cree que sacarán la M1 adelante, no son pocos los que consideran que la suculenta oferta económica recibida para renovar ha decantado cualquier otra opción, un apartado crematístico al que el propio Fabio le da crédito "no nos vamos a engañar".

Tras anunciarse la renovación a principios de la semana pasada, Fabio viajó a Austin y allí mantuvo una conversación con la televisión que tiene los derechos de MotoGP para Francia, en la que el propio Marc Márquez tuvo un pequeño 'papel invitado'.

"Es un momento que mucha gente estaba esperando. Mi elección fue quedarme en Yamaha, no por defecto, sino por el proyecto", mantuvo Fabio su argumento principal.

Fue ahí cuando el galo explicó que el movimiento de Márquez con Honda había abierto los ojos de su fábrica.

"Creo que la marcha de Márquez de Honda a Ducati despertó a mucha gente en Yamaha. Han contratado a muchos ingenieros nuevos, y muchas cosas están sucediendo en Italia (sede de la escudería) y no en Japón. La velocidad con la que se pueden cambiar las piezas se ha transformado totalmente. Creo que era muy interesante para mí continuar con Yamaha", continua.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Por supuesto, entiendo totalmente [que la gente tenga dudas sobre su elección] porque incluso yo, hace unos meses, estaba realmente preparado para marcharme a otro equipo", admitió sobre la oferta en firme de Aprilia, y después de haber reconocido que había hablado con todos los equipos.

"No voy a decir [a cuál] pero, por supuesto, Yamaha está invirtiendo grandes sumas para conseguir una moto mejor. Creo que es una de las únicas marcas que invierte tanto en este proyecto. Ya vamos a ver algunas mejoras este año. Creo que esta temporada será muy difícil, ya para luchar por algunos podios, pero creo que el trabajo que hagamos ahora será muy importante para los dos siguientes años".

En la conversación entre C+ y Fabio se coló Marc Márquez, que le preguntó al galo "¿Qué han prometido?", en referencia a que Quartararo había dicho, tras anunciar su renovación, que había poderosos motivos confidenciales que le habían llegado a seguir.

Por si te lo perdiste: MotoGP Yamaha anuncia la renovación de Quartararo hasta final de 2026

"Claro, las promesas son cosas que no quiero, pero lo que me han dado, sobre todo, son pruebas. Este año ya he tenido algunas", respondió.

Lo que a nadie se le escapa es que Quartararo se convertirá en el bienio 2025-2026 en el piloto mejor pagado de la parrilla con 25 millones de euros en total. De ahí que el factor económico también ha tenido un valor a la hora de tomar la decisión.

"No nos vamos a engañar, creo que sí, que como piloto tengo un valor, y Yamaha lo sabe muy bien. Para mí es un honor que una marca como Yamaha invierta en mí. Llevo varios años con ellos. La razón número 1, por supuesto, es el proyecto para los próximos años. En términos financieros, creo que eso ha sido una pequeña parte de lo que se ha tenido en cuenta en este contrato", dijo.

"Sinceramente, yo también tengo ego, tengo orgullo. Ganamos con Yamaha el título. Hemos tocado fondo en los dos últimos años. También cuento éste. Quiero volver a estar arriba con la marca que me dio la oportunidad de cambiar mi carrera, con la marca que cambió mi vida", zanjó el chico de la Costa Azul.