"Toprak Razgatlioglu es un Casey Stoner 2.0"
Muchos ojos estarán puestos en la temporada 2026 de MotoGP en Toprak Razgatlioglu, tricampeón de Superbikes, fichaje de Pramac y carismático piloto, a quien algunos comparan con Stoner.
La temporada 2026 de MotoGP tendrá muchos alicientes. Entre el regreso de Marc Márquez tras su lesión, o el que seguramente será un mercado de fichajes interesantísimo de cara a 2027, con la inmensa mayoría de pilotos terminando contratos a las puertas de un nuevo reglamento técnico, habrá que sumar los recién llegados a la categoría reina, para comprobar cómo lo hacen. Y es más que probable que la mayoría de los focos se centren en Toprak Razgatlioglu.
El piloto turco, fichaje de Pramac para acompañar a Jack Miller al manillar de la nueva Yamaha con motor V4, es toda una estrella. No solo por lo que ha hecho en pista, con tres campeonatos mundiales de Superbikes en su haber, demostrando que es uno de esos corredores 'especiales', que tienen algo más que el resto, y que él combina con una poderosa espectacularidad. También por su gran carisma y su aura de estrella, que prometen convertirle desde muy pronto en una de las estrellas del Mundial, a poco que los resultados acompañen.
No son pocos los que esperan con ganas el debut del pupilo de Kenan Sofuoglu en MotoGP, y hay algunos que ya les sacan comparaciones con grandes estrellas de la clase reina. Es el caso del italiano Alberto Vergani, uno de los mánager más reputados de los paddocks en los últimos tiempos, conocedor de WorldSBK -se ha encargado de la carrera deportiva de Danilo Petrucci- y mano derecha histórica de otros grandes corredores, como Casey Stoner, Marco Melandri y Carlos Checa.
Precisamente, para Vergani, Toprak Razgatlioglu es como un Stoner 2.0, y confía en que lo puede hacer muy bien en MotoGP, según ha explicado el dirigente transalpino recientemente, en una entrevista concedida a los compañeros de 'GPOne'.
"Para los demás, Toprak Razgatlioglu podría ser un quebradero de cabeza en Yamaha", empezó diciendo Vergani. "Es un campeón, un talento loco, y los resultados hablan por él mismo: ha ganado tres mundiales de Superbikes con dos fabricantes diferentes [Yamaha y BMW]. Tuve la oportunidad de hablar con él en Valencia [en el cierre de la temporada 2025 y en el test], y fue una locura"
"Es consciente de lo que le espera, de las dificultades que encontrará y de cómo manejarlas, teniendo en cuenta su capacidad de pilotaje. Como también dice Marco Melandri, Toprak tiene un talento monstruoso, que le ha dado la madre naturaleza. Y me gustaría decir una cosa que relaciona a Toprak con otro piloto"
"Casey Stoner me dijo una vez: cuando tengas una moto, piensa sólo en esa y en cómo llevarla lo mejor posible, porque en el momento en que mires a otra, pierdes energía y ya has perdido. Ahí es donde entra Toprak, que en Valencia me dijo: 'Este año [en WSBK 2025, tuve problemas] por culpa del chasis'. En el momento en que dejé de quejarme y me centré en pilotar, y en lo que podía hacer con la BMW, solucioné mis problemas. Oírle decir estas palabras me recordó a Casey: para mí, Razgatlıoglu es un 'Stoner 2.0: La Venganza'", siguió, parafraseando un típico título de la segunda parte de una película.
"2026 será una temporada de descubrimientos para él, porque la moto, los neumáticos y los circuitos serán nuevos. Sin embargo, creo en su talento, y estoy convencido de que demostrará a todo el mundo de lo que es capaz, a pesar de una Yamaha que todavía no está al nivel de la competencia", cerró Vergani.
"Toprak Razgatlioglu es un Casey Stoner 2.0"
