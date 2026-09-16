El equipo Tech3 anuncia el fichaje del australiano Senna Agius

Era un secreto a voces y una apuesta personal del nuevo máximo responsable del equipo, Guenther Steiner, director general de Tech3 y ex jefe del equipo Haas en la Fórmula 1, además de una necesidad del campeonato, ya que la tras la macha de Jack Miller a SBK, y la llegada de un gran premio tan emblemático como el de Adelaida el próximo año exigia la presencia de un corredor australiano en la carrera que se celebrará allí.

El anuncio se ha hecho a través de un comunicado en el que no se especifica la duración del contrato, tal y como pasó con el anuncio del que será compañero de equipo de Senna, el italiano Luca Marini. En el caso del aún piloto de Honda, firmó un contrato de una temporada más otra opcional, y lo hizo directamente con la fábrica KTM.

Agius, de 20 años se ha consolidado como una joven promesa en Moto2 por su velocidad, regularidad y por ser un potencial ganador. El australiano ha logrado cuatro victorias durante su trayectoria de tres años completos en Moto2, "demostrando que está preparado para dar el siguiente paso en su carrera", cree el equipo.

El gran salto de Agius se produjo en el Campeonato de Europa de Moto2, donde fue subcampeón en 2022 antes de proclamarse campeón al año siguiente. Posteriormente, el australiano dio el salto al Campeonato del Mundo de Moto2 de la FIM en 2024, logrando un podio esa temporada.

La llegada del australiano completará la alineación de pilotos de Tech3 para 2027 junto a Luca Marini. "Ambos formarán un equipo que combina experiencia y juventud, justo cuando Tech3 inicia el siguiente capítulo de su colaboración con KTM y entra en una nueva era de MotoGP con nuevas normativas y maquinaria", continua Tech3.

"Hoy se ha hecho realidad un sueño que he tenido toda la vida: llegar a MotoGP. Detrás de este momento hay muchos años de duro trabajo, y estoy increíblemente agradecido a Guenther y a todo el equipo de Tech3 por confiar en mí y darme esta oportunidad. Estoy deseando corresponder a esa confianza. Soy consciente del reto que tengo por delante, pero estoy listo para aprender, trabajar duro y convertirme en la mejor versión de mí mismo con este equipo", explica Agius.

"Creemos que Senna reúne las cualidades necesarias para dar un paso firme hacia MotoGP", añade Steiner, por su parte.

"Ha demostrado una velocidad y una madurez impresionantes en Moto2, pero lo que realmente nos llamó la atención fue su determinación por seguir mejorando y su actitud ante el trabajo necesario para triunfar".

Con la llegada de Agius se completa la parrilla 2027, de la que desaparece Maverick Viñales, el piloto español que no está pudiendo participar en esta segunda parte del campeonato debido a su lesión en el hombro. Enea Bastianini, el otro piloto de Tech3 los dos últimos años, correrá con Trackhouse el próximo curso.