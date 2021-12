Stoner: "Pedrosa fue capaz de destruirme con la misma moto"

"Cuando me convertí en su compañero de equipo en 2011, fue lo mejor que me ha pasado, porque los años anteriores en Ducati, aunque no quiero que me malinterpreten, nunca pude mirar los datos de mi compañero de equipo para saber cómo ir más rápido. Con Dani, de nuevo sin orgullo, pude ver lo que era capaz de hacer en algunas partes de la pista, con la misma moto; fue capaz de destruirme absolutamente. Y te quedas en plan 'vale, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo diferente?'. No le copiaba el setup porque yo sigo mi propia dirección y cosas así, pero a veces atacaba las cosas de forma un poco diferente y pude aprender mucho de ello, y eso me dio muchas más fuerzas, sabiendo que tenía a alguien tan rápido con quien pulir algunas de mis debilidades", zanjó.