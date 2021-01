El inverosímil debut de Stoner en MotoGP tras quedarse Pons sin equipo

Casey Stoner debutó en MotoGP en el año 2006 con el equipo de Lucio Cecchinello (LCR). Sin embargo, apenas unos meses antes el plan era otro. Sito Pons le había hecho una buena oferta para correr con él y el australiano aceptó.

El ex piloto español contaba entonces con uno de los equipos más poderosos de la categoría reina. Por allí habían pasado nombres como Alberto Puig, Loris Capirossi o Max Biaggi, y en los últimos años era un habitual del podio y de las victorias.

Alex Barros y Loris Capirossi (West Honda Pons)

Tras un decepcionante 2005 con Alex Barros y Troy Bayliss, Pons quería renovar su alineación por completo y contaba con un veterano que volvía a sus filas, Carlos Checa, y un prometedor debutante, Casey Stoner, para la siguiente temporada. De hecho, la pareja tomó parte en los test de Valencia y Malasia que tuvieron lugar días después de acabar el Mundial.

"Nuestra intención es que Checa y Stoner sean nuestros pilotos el próximo año y confío que esta situación se resuelva en breve", explicaba Pons a la web oficial de MotoGP antes de acabar 2005.

El bicampeón de 250cc, no obstante, todavía no había renovado con su patrocinador principal de los últimos tres años, Camel: "Seguimos trabajando aún en la confirmación de un patrocinador y en perfilar la configuración final del equipo, pero lo que no podemos hacer es que estos detalles que aún no se han concretado menoscaben nuestro proyecto", comentaba.

Finalmente, Japan Tobacco International (JTI) prefirió marcharse a Yamaha con Valentino Rossi y dejó colgado a Pons.

Presentación del Camel Yamaha (2006)

"A pesar de todos nuestros esfuerzos para mantener el proyecto de MotoGP 2006 con el apoyo de HRC y de Honda España y, a pesar de haber participado en los entrenamientos de Valencia y Malasia como preparación para la próxima temporada, la posibilidad de continuar en el Campeonato finalmente ha sido desestimada. Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a HRC y Honda España por su cooperación y ayuda, así como a Carlos Checa y Casey Stoner por la confianza que han demostrado en nuestro equipo", confirmaba el 4 de enero de 2006.

En esas había aparecido el equipo LCR, donde Stoner había hecho su primera temporada en el Mundial en 2002 y con quienes acababa de ser subcampeón del mundo de 250cc por detrás de Dani Pedrosa.

Cecchinello tenía previsto dar el salto a MotoGP con Yamaha en 2006, pero un cambio en los planes de iniciales de Sito Pons había dejado al italiano compuesto y sin novia. Cuando los problemas del catalán se comenzaron a agravar, Stoner volvió a ponerse en su radar, pero el aussie quería una Honda,

"Teníamos clarísimo nuestro objetivo de dar el salto a MotoGP. Teníamos al piloto, un acuerdo con Yamaha y una plaza en la parrilla. Lo que pasó después es que Sito Pons no pudo contar con Max (Biaggi) y le hizo una oferta interesante a Stoner. Perdimos a nuestro piloto y no pudimos concretar el proyecto. Finalmente, después de casi dos meses, Casey ha manifestado su disponibilidad. En este periodo ha probado la Honda y quería correr con esa moto, y nosotros hemos llegado a un acuerdo con HRC para que esto fuera posible", desveló Cecchinello.

Stoner encontró acomodo en un equipo que a duras penas reunió el presupuesto para cubrir los gastos de la temporada, pero donde dejó destellos de su talento con Ramón Forcada como ingeniero de pista.

Casey Stoner con Ramón Forcada

"Estoy encantado de hacer el debut en MotoGP con el equipo de Lucio. Es como mi segundo hogar. 2006 será mi quinta temporada en el Campeonato y el cuarto con el equipo LCR y creo que conseguiremos buenos resultados como hicimos en las anteriores. Ya he probado la RC211V oficial en Valencia y Malasia el pasado mes de noviembre y tuve un gran feeling de inmediato. Estoy con muchas ganar de reiniciar los test", señalaba el de Southport.

El #27 completó su debut en MotoGP y a pesar de todas las circunstancias en la segunda carrera marcaba la pole y en la tercera subía al podio. Tras un año donde se ganó a pulso el apodo Rolling Stoner por las múltiples caídas, Ducati supo ver más allá y le fichó para 2007. El resto es historia.

Los últimos pilotos del equipo Pons Racing en MotoGP