Casey Stoner explica el peligro de los juegos mentales en MotoGP

El Mundial de MotoGP ha pasado de duras batallas entre sus estrellas, declaradas abiertamente, que han acaparado una enorme atención -basta pensar en el año 2015 con lo sucedido entre Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Marc Márquez- a una nueva época más tranquila. Las rivalidades no alcanzan niveles personales y, aparentemente, son solo deportivas y se quedan en la pista. Es lo que ha pasado en este 2023 entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Actualmente, existe una forma muy diferente de entender y enfocar las rivalidades, que Casey Stoner ha querido comentar durante una entrevista concedida a 'TNT Sports', la televisión que tiene los derechos en Reino Unido. El ex piloto de Ducati y Honda vivió en primera persona la época previa, en la que sus rivales -uno sobre todo, Valentino Rossi- también utilizaron la psicología o los juegos mentales para ponerle en dificultades y ganarle el título de MotoGP.

La opinión del múltiple campeón del mundo australiano suele tener peso por sus palabras, que nunca son triviales, aun a costa de ser impopular. También en este caso dio una interpretación interesante.

"La gran rivalidad entre pilotos fuertes está ahí. Sólo está bajo un velo, hay que buscarla. Pero está ahí. Entiendo que todo el mundo en casa quiera ver los detalles, las cosas ocultas. A algunos pilotos les gusta eso [los juegos mentales], piensan que así es como te metes en la cabeza de la gente. Pero en mi opinión, ¿sabes que lo único que consigues es intentar meterte en la cabeza de alguien de la forma equivocada? Lo único que consigues es hacerles más fuertes".

Muchos recuerdan el duelo entre Casey Stoner -entonces en Ducati- y el #46. El nueve veces campeón del mundo intentó meter en problemas al #27, no sólo en la pista, sino también con estratagemas psicológicas que le ayudaron a ganar el título en la temporada 2008. Stoner, sin embargo, también declaró que aprendió de situaciones como aquella.

"¿Todos los que han hecho eso conmigo? Aprendes de todo lo que hacen. Por qué lo hacen entonces... Descubres muchas de sus debilidades. Te das cuenta de cuándo intentan compensar ciertas cosas cuando intentan intimidarte. Si aprendes de eso, te fortaleces hasta el punto que no puedes ser intimidado. Si estás ahí fuera, corriendo con un rival, y eres amigo suyo, no irás tan fuerte. No te atacarán por dentro. Si muestras respeto a tus rivales, no irán más lejos", explicó.

"Cuando se trata de luchar por el título, ¿realmente quieres ver a un rival intentando acabar con quien le toque? ¿O quieres que el título se gane por méritos? Ahora mismo hay mucho respeto entre los pilotos, porque todos saben que luchan con ciertas cosas. ¿Por qué arriesgar todo eso creándote enemigos que podrían eliminarte en cualquier momento?", finalizó, al hilo de la situación actual en la categoría reina.