Steiner ofrece la oportunidad de hacer un test con la KTM de MotoGP a Norris

Norris podría cumplir uno de sus sueños en 2026. Guenther Steiner está dispuesto a organizar un test con el piloto de McLaren para pilotar la MotoGP de KTM.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris es conocido por ser un gran aficionado a MotoGP. Ha visitado el paddock con regularidad en los últimos años y el pasado mes de septiembre de hecho fue invitado al Gran Premio de San Marino, en Misano, a través de su ídolo Valentino Rossi.

Antes de la carrera de Fórmula 1 en Qatar, Norris insinuó estar algo celoso de Lewis Hamilton, que intercambió puestos con Rossi en Valencia en 2019 y llegó a probar un día la MotoGP de Yamaha.

El propio Norris aún no ha tenido esa oportunidad, pero eso puede cambiar, según Guenther Steiner.

El italiano, exdirector del equipo Haas F1 Team, se convirtió en el propietario del equipo KTM Tech3 de MotoGP este año y ahora ha hecho una oferta a Norris en el podcast The Red Flags para que también pueda probar una moto de MotoGP y cumplir así uno de sus sueños.

"Es bienvenido si quiere pilotar nuestra moto el año que viene", dijo Guenther Steiner. "Puede venir a pilotarla, encontraremos la manera de hacerlo. Sería algo muy bonito para él, aunque no sé si Zak Brown estaría contento de verle pilotando una MotoGP".

Aunque Steiner está abierto a ello y Norris podría estar entusiasmado, parece que hay algunas objeciones prácticas.

En primer lugar, McLaren debe dar su aprobación para un test de este tipo, algo que parece poco probable dados los peligros que conllevaría mientras la temporada de F1 está en marcha. Además, hay otro problema y es que KTM Tech3 está patrocinada por Red Bull, mientras que Norris está vinculado a su rival Monster Energy. Al mismo tiempo, que el campeón de F1 haga un test con un equipo de MotoGP podría ser muy interesante para Liberty Media, propietaria de ambos campeonatos.

En los últimos años, varios pilotos de MotoGP ya han tomado el camino inverso probando un coche de F1. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Marc Márquez ya han podido subirse a un Fórmula 1, mientras que Rossi pudo realizar en su día algunos test serios en varias ocasiones. El italiano incluso se planteó dejar MotoGP hace unos 20 años para ir a la Fórmula 1.

Sin embargo, a la inversa, rara vez ocurre que un piloto de F1 pruebe una moto de MotoGP. El ejemplo más reciente fue el de Hamilton en 2019. Al británico se le permitió entonces sentarse en la Yamaha YZR-M1 de Rossi, mientras que a la leyenda de MotoGP pudo subirse después al Mercedes F1 de 2017.

Foto de: Tech 3

Günther Steiner ha tomado el relevo en Tech3 de Hervé Poncharal y se desvive por dejar probar a Norris.

Foto de: Tech 3

Bjorn Smit
Lando Norris
Tech3
