Rossi: "Yamaha tuvo que elegir entre Viñales y yo, y apostaron por él"

Como no podía ser de otra forma, el piloto italiano también fue preguntado por la noticia del jueves en el Red Bull Ring: la suspensión de Maverick Viñales para el Gran Premio de Austria por parte de Yamaha. Rossi compartió equipo con el español de 2017 a 2020 y mantienen una relación cordial.

Sin embargo, el #46 no quiso entrar demasiado en el tema sin conocer los motivos que han llevado a esta ruptura y deseó que se arregle la situación.

"Me ha sorprendido mucho, porque en Yamaha se está muy bien. Es un equipo con mucha experiencia y todos son buenas personas. La relación con Viñales era muy buena porque, con la llegada de Quartararo tuvieron que elegir entre Maverick y yo, y lo eligieron a él", apuntó.

"No soy la persona adecuada para hablar de este asunto, porque hay que estar dentro del equipo para conocer bien las cosas. No sé qué ha podido pasar. Lo que sí puedo decir es que lo siento tanto por Yamaha y por Maverick, así que espero que puedan hacer las paces y volver a la en la próxima carrera", añadió.

Fabio Quartararo llegó este año al equipo oficial Yamaha y ha superado con regularidad a Viñales, lo que podría haber sido un detonante para que la relación se haya enturbiado hasta el punto actual.

"Tener un compañero de equipo fuerte como Quartararo es difícil para todos. Fabio siempre consigue ir rápido. Tanto él como su equipo han entendido lo que hay que hacer para que la M1 sea siempre competitiva. Maverick es un piloto fuerte y ha estado muy cerca de Quartararo muchas veces, así que siento que hayamos llegado a esto", comentó Rossi.

El propio Rossi ha pasado por momentos en los que quiso tirar la toalla a lo largo de las dos décadas que lleva en MotoGP, pero su entorno le recomendó seguir.

"En mi carrera he pasado por períodos muy difíciles. Recuerdo al menos tres o cuatro veces en las que estuve realmente desesperado porque no conseguía los resultados que quería. En todas estas situaciones hubiera querido parar y quedarme en casa, pero tuve mucha suerte, porque todo mi entorno siempre me decía que no debía parar. En ese momento no entendía que la situación iba a empeorar, y mucho. Tengo que darles las gracias, porque tenían razón. Después de muchos años, me di cuenta de que la situación habría sido peor si hubiera parado", desveló.

Yamaha ha acusado a Viñales de intentar reventar el motor de su M1 pasándolo de vueltas al final de la carrera del pasado domingo en el Red Bull Ring cuando entró a la calle de boxes. Le preguntaron a Rossi si eso era posible.

"Yo diría que sí, solo con no cambiar de marcha. El motor es como el de un coche. Si vas en segunda y aprietas el acelerador sin cambiar de marcha, el motor llega al limitador. Hay un limitador, pero si te quedas en él mucho tiempo, por supuesto que no es bueno", remachó.