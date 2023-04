Márquez: "Los médicos me dijeron que era una locura correr en Jerez"

Con la naturalidad con la que acostumbra a lidiar ante los medios, Marc Márquez bajó de inmediato el suflé que se ha montado en torno a su baja por lesión en el Gran Premio de España, después de la lesión de Portimao y perderse los fines de semana de Argentina y Austin.

Márquez viajó a Jerez para inaugurar el Garage93, en el centro de Jerez, donde tendrá un breve encuentro con sus fans, que no podrán verle en pista este fin de semana.

"Esta noche volveré a casa para seguir con mi rehabilitación para intentar volver lo antes posible", dijo Marc.

"Ha sido muy difícil perderse grandes premios como Argentina, que me gusta mucho, Austin donde siempre he ido rápido y he ganado mucho, o España, que es el de casa y tan importante para los sponsors y aficionados", explicó para dejar a un lado las dudas sobre sus ganas de correr esas carreras, incluso mezclando con una sanción tras el accidente de Portugal que sigue en apelación y sin resolución oficial.

"El tema de la sanción es absolutamente secundario, lo fundamental es recuperarme. Cometí un error en Portimao y acepté la sanción, luego lo cambiaron y el equipo decidió apelar, pero yo ya no estaba para eso en aquel momento, me acababa de operar y me iba a perder dos o tres carreras y cuando pasa eso no piensas en una doble long lap".

Tras operarse el mismo domingo 26 de marzo por la noche en Madrid, Marc ha pasado dos revisiones y un TAC para determinar si podía volver a la actividad.

"La decisión de no correr aquí fue relativamente fácil, la tomamos con todos los médicos, con el doctor que me operó en Madrid, con el que me operó en Estados Unidos del brazo, y con los médicos de Red Bull (Doctor Ignacio Roger de Oña, Ruber internacional Madrid; Clínica Mayo de Rochester; y equipo médico del Red Bull APC centre). La esperanza era recuperarme en dos o tres semanas, pero tras el último TAC los médicos, todos, me dijeron que era una locura correr este fin de semana en Jerez".

El problema, básicamente, es el hueso lesionado en la base del dedo pulgar.

"Es un hueso muy pequeño en la base del pulgar, y con la presión sobre el manillar podía volver a romperse la cirugía. Si pasaba eso se podía recuperar, pero ya con secuelas para toda la vida. Correr este fin de semana habría puesto en peligro mi carrera", sentenció, nada menos.

"Estoy tirando de fuerza de voluntad mas que fe motivación, pero es lo que toca y seguiré así porque mi pasión me lo pide", confesó el #93.

Como decía el comunicado de Honda, ahora el objetivo es reaparecer en Le Mans dentro de dos semanas.

"Es una carrera más realista, hasta ahora no se había marcado fecha porque la esperanza era volver en Jerez. Las fechas que nos marcaron los médicos eran entre Le Mans y Mugello y esto lo decidirá el TAC del martes antes de cada carrera".

Sobre el test que se perderá el lunes, Marc dijo: "Honda tiene pilotos muy buenos como Joan Mir y Alex Rins y a ver si seguimos con la misma dinámica y si podemos hacer cosas como la de Rins en Austin o lo del sábado en Portimao", donde Marc hizo la pole y un podio en la sprint.

Marc Márquez, Equipo Respol Honda Photo by: MotoGP