Rins: "En Honda me siento desaprovechado"

El español desembarca este fin de semana en Austin, donde ha ganado en las tres categorías que conforman el Mundial, y donde estrenó su palmarés de triunfos en MotoGP (2019). Junto a Joan Mir, su ex compañero en Suzuki, Alex Rins se dibuja como la principal baza de Honda una vez confirmada la baja de Marc Márquez, que todavía no se ha recuperado de la operación a la que fue sometido tras la primera parada del año, en Portugal.

La reaparición de Márquez todavía no tiene una fecha marcada, circunstancia que podría llevar a la marca del ala dorada a replantearse su estrategia y el reparto de los recursos. Pero eso no parece que vaya a pasar si uno atiende al testimonio de Rins.

En Argentina, hace dos semanas, el barcelonés pudo probar el chasis que hasta ese momento empleaba el #93 y que es distinto al que usa Mir. Al pedir experimentar con el del mallorquín, para tener una visión más global de los chasis disponibles, Honda le dijo que no.

"Noto que Honda se apoya poco en mí; me siento desaprovechado. Un pequeño ejemplo es lo que pasó en Argentina. Después de probar el chasis de Marc, que es distinto al que venía usando Joan, les pedí si me dejaban probar también el de Mir. Pensaba que era el momento. Y me dijeron que no, a pesar de tener unidades de sobra", convino Rins, este jueves, ya desde el circuito de Austin.

Aunque no lo verbalice directamente, la frustración del #42 es visible y comprensible. A pesar de haber firmado un contrato que, sobre el papel, le asegura unas condiciones a nivel de material muy parejas a las de los dos pilotos oficiales de la escudería Repsol, Rins siente que podría aportar mucho más, a la vez que entiende que la decisión no es suya. "He intentado hablar con ellos, pero son muy cuadriculados. No me apetece gritarme con los japoneses. No es que me escuchen poco, sino que no se aprovechan de mí", añade el catalán.

En su opinión, el potencial de la Honda no es tan pobre como la mayoría podría pensar, sino que se trata de una moto con algunos puntos fuertes y otros en los que hay margen de mejora.

"Sin querer menospreciar a los pilotos de Honda que la llevaban antes, cuando me subí a la moto en Valencia ya dije que tenía y tiene potencial. Es muy competitiva en frenada, aunque es verdad que falta ajustar pequeñas cosas, como el agarre en aceleración y con inclinación", destacó Rins, antes de remarcar que el camino lo marcan los ingenieros de HRC, y que él se debe limitar a obedecer. "Pero es Honda quien decide qué cambios hacemos; qué configuración llevamos. Yo me veo un poco atado de manos en el sentido de probar cosas distintas o llevar una configuración distinta a la de Marc o Joan", remachó el corredor de LCR.