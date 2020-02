Rins: “Algo están desarrollando en Ducati”

Después del Gran Premio de Malasia del pasado mes de noviembre, el piloto español destapaba sus sospechas de un nuevo sistema utilizado por Ducati durante aquella carrera.

Rins aseguró entonces que la Desmosedici GP19 de Jack Miller variaba su altura con respecto al suelo en las rectas durante las vueltas que pudo estar con el australiano en pista, que fueron bastantes.

Dos semanas más tarde, en el Gran Premio de Valencia, Motorsport.com preguntó a Rins nuevamente sobre la cuestión.

“En Sepang estuve peleando varias vueltas con Miller, estuvimos muy cerca y pude ver que su moto bajaba la altura en las rectas. Cuando llegaba a las curvas volvía a recuperarla”, expuso Rins.

El sistema sería un paso más del holeshot implementado el pasado año por Ducati en la GP19, el sistema que comprime al suspensión trasera en las salidas, llevando a un nuevo nivel.

Motorsport.com habló sobre la viabilidad del sistema con varios expertos, llegando a la conclusión de que si bien era complicado, no era imposible llevarlo adelante.

En el último test de MotoGP celebrado en Sepang se pudo ver como Yamaha ha logrado ‘clonar’ el sistema holeshot de Ducati en sus motos de 2020, y que Suzuki ha desarrollado su propio dispositivo, que estrenará en Qatar.

KTM, por su parte, está trabajando en ello, según reconoció su director deportivo, Mike Leitner, igual que Aprilia, que podría tenerlo en breve.

De momento, en Honda no ven la necesidad de implementarlo, al considerar que tanto su RC213V como Marc Márquez, no lo necesitan ya que las salidas no son un punto débil.

Precisamente en Sepang, después de las tres primeras jornadas de test de pretemporada, Motorsport.com volvió a hablar sobre el tema con Rins, aprovechando que Suzuki está a punto de estrenar su propio dispositivo 'holeshot'.

“Suzuki está trabajando en eso, si no está en el test de Qatar, estará para la carrera", dijo Rins. "Ya vimos que en las rectas algo hacia que las Ducati bajaran la parte trasera. Tenemos que innovar”, volvió sobre la cuestión.

“Aquí en Sepang no he podido ver nada porque no he rodado con ninguna Ducati, pero sí que es cierto que en Valencia (test) lo volvieron a probar, así que algo están desarrollando”, insistió el piloto barcelonés.

Reporte adicional de Oriol Puigdemont