Suzuki ultima su 'holeshot' para estrenarlo en Qatar

Sepang.- El año pasado, Ducati introdujo un dispositivo que permitía a los pilotos bajar la suspensión trasera en el momento de las salidas, conocido como holeshot. Yamaha ha trabajado en un sistema similar durante el invierno y ya lo ha estrenado en este test.

Suzuki no se ha quedado atrás y está a punto de tener el suyo listo. La idea es estrenarlo en el próximo test, que se disputará en Qatar del 22 al 24 de febrero, o más tardar durante el primer Gran Premio, dos semanas más tarde.

"Suzuki está trabajando en esto, si no está en el test de Qatar, estará para la carrera", dijo Rins. "Ya vimos que en las rectas algo hacia que las Ducati bajaran la parte trasera. Tenemos que innovar".

No es lo único en lo que ha trabajado Suzuki esta pretemporada. El fabricante de Hamamatsu ha traído al test varios chasis y distintas versiones de carenados.

"Estoy bastante contento de este test. He probado dos o tres chasis, neumáticos, electrónica, cosas pequeñas. Con el nuevo chasis hemos sido muy rápidos en las primeras vueltas y también bastante consistentes. Tiene más estabilidad y me ayuda. Mejoré mi vuelta y el ritmo. En Qatar tenemos que comparar de nuevo estos dos chasis y algunos otros detalles", señaló.

Rins cerró el test con el tercer mejor tiempo, a solo una décima de Fabio Quartararo. El barcelonés se va contento con el ritmo exhibido, pero especialmente por haber mejorado a una vuelta, algo que le lastró a lo largo de todo 2019.

"Probé los nuevos neumáticos y fui capaz de hacer una buena vuelta. Nos vamos muy reforzados en ritmo y en vuelta rápida, que es lo que me costaba el año pasado. Cuando te sientes cómodo sobre la moto eres capaz de dar este poco más. Creo que tenemos un buen paso por curva. Estoy donde quería estar. Algunas veces no estoy en las primeras posiciones, pero con el trabajo hecho podemos estar más cerca. Claro que faltan por mejorar cosas, pero he expuesto los problemas que tengo y seguro que se ponen a trabajar", zanja.

