Así fue la noche del viernes de MotoGP en Australia: sin FP1, con animales y tensión

El Mundial de MotoGP vivió un arranque de locura en el Gran Premio de Australia. El primer día de competición en Phillip Island tuvo de todo: la lluvia provocó la cancelación de los Libres 1 tras dos horas de espera, y la Práctica quedó como la única sesión del día, donde las prisas por marcar un tiempo y la tensión por la posible llegada de nuevo del líquido elemento pusieron el picante a la situación.

Ya con las motos en pista, la presencia de animales, común en este trazado y que lo convierte en uno de los más icónicos del calendario, terminó de rematar un día al que no le faltó de nada, dejando una situación muy abierta para las carreras e incluso una Q1 de altura para la clasificación del sábado. Así, si optaste por no trasnochar, esto es todo lo que te perdiste durante la madrugada del viernes en el GP de Australia de 2024.

La FP1 de MotoGP en Phillip Island se cancela por la lluvia

Desde un primer momento, se sabía que la climatología en Australia este fin de semana -como prácticamente siempre en esta época del año- iba a ser complicada, con lluvia y viento esperándose para este viernes y para el sábado, y condiciones secas pero con bastante frío para el domingo. Y la primera de las previsiones no defraudó.

A pesar de que los primeros entrenamientos libres de Moto3 y Moto2 pudieron disputarse con normalidad en Phillip Island, aunque con bastantes caídas porque la pista no estaba en las mejores condiciones, la lluvia empezó a caer con fuerza justo antes del inicio de la FP1 de MotoGP, lo que obligó a que la sesión se fuera suspendiendo más o menos cada 15 minutos, esperando a que escampara un poco y las condiciones fueran mejores.

El retraso del entrenamiento se fue alargando en el tiempo, y mientras Loris Capirossi y Tomé Alfonso, dirigentes del campeonato en distintos cargos, iban dando vueltas con el Safety Car para chequear cómo estaba el asfalto, cada vez más complicado, los pilotos fueron haciendo tiempo en sus garajes. Así, se vieron imágenes muy pintorescas, destacando la partida de cartas que Augusto Fernández se echó con sus mecánicos.

Finalmente, casi dos horas más tarde respecto al horario previsto para el inicio, la FP1 se daba por cancelada, puesto que ya se iba a juntar con la Práctica 1 de las categorías pequeñas. Y justo tras ello, el sol volvió a aparecer en la isla, dando una situación más favorable para los entrenamientos vespertinos. En un principio, se decidió que la Práctica de MotoGP fuera a 80 minutos y no a 60, por la falta de rodaje, necesario en una pista que ha sido reasfaltada y de la que no hay datos. Sin embargo, a petición de los pilotos, se mantuvo la duración original, decidiéndose que sea la FP2 del sábado por la mañana la que se alargue (de 30 a 40 minutos, de 1:00h a 1:40h para España).

Marc Márquez lidera una Práctica marcada por las caídas y los animales en pista

Como es lógico, todos los pilotos salieron con ganas a pista y queriendo rodar lo máximo posible, para acumular datos del nuevo asfalto de Australia. Marc Márquez fue quien más riesgos tomó y quien empezó dominando la sesión, algo que haría durante casi toda su duración, mientras que los problemas fueron para Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

El líder de la general sufrió una caída en la curva 4 que le obligó a pasar por boxes, aunque su Ducati no quedó muy dañada, mientras que el vigente campeón también se detuvo para hacer cambios en su moto, con la que no estaba cómodo. Una vez que volvieron a pista, buscaron hacer un primer tiempo ante la amenaza de lluvia, pero no pudieron hacerlo antes de que llegara una bandera roja, a 45 minutos del final. Se mostró por las condiciones de seguridad en la pista, y la razón no fue otra que la presencia de animales cruzándose por ella, todo un clásico del circuito costero.

Tras ello, llegó la tranquilidad, aprovechando que el líquido elemento no volvía a caer sobre Phillip Island. Pero los animales siguieron haciendo de las suyas. De hecho, en los minutos finales, mientras buscaba su vuelta más rápida, Jorge Martín tuvo que cortar tras llevarse un gran susto después de que se le cruzara un conejo a toda velocidad.

En cuanto a tiempos, Marc Márquez acabó marcando la pauta. El ocho veces campeón del mundo se mostró fuerte durante toda la sesión y acabó dominando con un tiempo de 1:27.770, 102 milésimas mejor que su hermano, Alex Márquez, que mejoró notablemente en la parte final hasta colarse en la Q2 como segundo.

Marco Bezzecchi y Martín también rodaron en 1:27, mientras que Pecco Bagnaia, otro día de menos a más, cerró el Top 5, en 1:28.013, a 243 milésimas del #93. Así, quedó una tabla de tiempos muy junta, lo cual puede provocar una máxima igualdad para las carreras, aunque quien mejor se encontró fue Márquez, aprovechando una vez más unas condiciones de pista complejas.

Maverick Viñales, en una de sus pistas fetiche, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli y Alex Rins, con la Yamaha, se metieron en el Top 10, mientras que Fabio Quartararo, aquejado por unas fuertes vibraciones de la goma trasera, tendrá que pasar por la Q1. También lo harán Pedro Acosta, 13º tras una caída, y Enea Bastianini, 16º.

Resultados de la Práctica de MotoGP en el GP de Australia 2024 (Phillip Island)