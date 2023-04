Quartararo: "Jerez lo tengo marcado en rojo en el calendario"

Fabio Quartararo volvió al podio en el pasado Gran Premio de las Américas, eso se combinó con una caída del gran favorito el título, Pecco Bagnaia, lo que ha devuelto al francés a las quinielas de los favoritos.

Para el de Yamaha el trazado andaluz solo le trae buenos recuerdos, como las tres poles y tres victorias conseguidas desde 2020, año en el que se corrió dos veces aquí por la pandemia, las dos ganadas por el Diablo.

"Este circuito lo tengo marcado en rojo, habrá que ir al ataque, siempre hemos podido luchar aquí por las victorias y no veo porque no tiene que ser diferente este año. Vamos a intentarlo aquí este fin de semana con toda la fuerza", dijo este jueves en la previa del Gran Premio de España.

Además de por el escenario, el buen fin de semana en Austin con el podio, también ayudan a pensar que puede ser positivo para el galo.

"No, lo digo porque este circuito siempre me ha ido bien, hice mi primera pole aquí de rookie, este fin de semana vamos a entender si este año podemos luchar por el campeonato, o nos va a costar mucho hacerlo".

Lo que está claro es que, hoy en día, la clasificación en parrilla es vital para hacer una buena carrera.

"En Austin hicimos una qualy que no fue buena pero salimos 7º, no fue mal y llegamos al podio. Lo mejor es salir de la primera fila, todo pasa por clasificar bien".

Para Quartararo es todo un misterio no poder hacer una vuelta rápida con la M1 2023.

"No sabemos que nos impide hacer el tiempo a una vuelta, los cronos de 2019 son mejores que los que hacemos ahora, mientras que el resto ha mejorado mucho a una vuelta, el porque no lo sabemos, pero ya son muchos años sin mejorar. El año pasado solo logré una pole, pero muchas primeras y segundas filas de parrilla, y este año no hemos logrado ninguna, hay que entender por qué nos pasa eso".

Unas dificultades que Yamaha tratará de subsanar el lunes, en el test oficial que se celebra en este mismo trazado.

"Por lo que he oído no tenemos nada demasiado grande que probar. Lo que necesitamos mejorar no lo podemos tocar por el reglamento (el motor). Es Yamaha quien tiene que encontrar la forma de arreglar esta situación", advirtió el de la Costa Azul.