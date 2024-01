Quartararo explica cómo 2018 fue un punto de inflexión en su carrera

Fabio Quartararo llegó al Mundial de Motociclismo con dos títulos de Moto3 del CEV a sus espaldas, el segundo de ellos tras arrasar en 2014 con nueve victorias y dos segundos puestos en 11 carreras. El francés era muy esperado en su debut en Moto3, pero le costó hacerse un hueco. Aunque en su primera temporada logró dos poles y dos podios para acabar décimo en la general, no repitió esas actuaciones al año siguiente, acabando 13º.

El 'Diablo' pudo subir a Moto2 en 2017, pero sus resultados siguieron siendo discretos: un sexto puesto en Misano fue su mejor actuación del año, teniendo que conformarse con el 13º puesto en el campeonato. En 2018, Quartararo cambió de rumbo fichando por Speed Up, donde su carrera encontró un nuevo impulso. Sin hacer ruido al principio de la temporada, logró ganar en Barcelona, un clic que atribuye al apoyo recibido dentro del equipo italiano.

"La primera vez que llegué a Moto3, la gente decía que yo era el nuevo Marc Márquez", recordó Quartararo hace unos meses en el podcast oficial de MotoGP. "Y acabó siendo una etapa difícil para mí. Me lesioné, hubo algunas malas decisiones. Durante tres años y medio lo pasé realmente mal".

"En Speed Up, Luca [Boscoscuro, jefe de equipo] se portó muy bien conmigo porque vio que trabajaba muy duro, que nunca me rendía, y nunca me puso ninguna presión. Me decía, 'veo que trabajas duro aunque los resultados no lleguen todavía, así que tómate tu tiempo y lo conseguiremos'. Realmente me ayudó en ese período difícil de 2018, y finalmente ganamos en Montmeló".

El de Niza sintió que su carrera deportiva cambió de dimensión tras este éxito, aunque seguía siendo el único para él en la clase intermedia: "A partir de entonces, ciertamente no estaba luchando por el título en Moto2, pero ya había sido un año mucho mejor. Luego subí a MotoGP y mi carrera ha sido fantástica desde 2019 hasta ahora".

Dos semanas después de ganar en Barcelona, Quartararo confirmó las buenas sensaciones con un segundo puesto en Assen. Después de eso, no volvió a subir al podio en Moto2, pero siempre luchó por el Top 10. Y menos de dos meses después, fue anunciado por SRT como nuevo piloto de MotoGP.

El resto de la historia es conocida. Si algunos todavía dudaban del potencial de Quartararo cuando llegó a la élite del Mundial, rápidamente les convenció con una primera pole en su cuarto gran premio, un primer podio en su séptimo, una primera victoria en 2020 y el título mundial al año siguiente.