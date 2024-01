Cómo ha aprendido Fabio Quartararo a dosificar su entrenamiento

Cuando se bajó el telón del Mundial, Fabio Quartararo, como mucha gente en el paddock, tenía un deseo: el de tomarse las cosas con calma por un tiempo. Los viajes que implicaron un calendario de 20 grandes premios, ocho de los cuales se concentraron en las últimas diez semanas, se tradujeron en innumerables traslados al aeropuerto, con todas las diferencias horarias que conllevaban estos desplazamientos.

'El Diablo' quería viajar menos para recargar las pilas, pero no podía conformarse con un invierno de descanso. "Soy el tipo de persona que no puede estar más de 24 horas sin entrenar", recordó al podcast oficial de MotoGP al final de la temporada 2023.

Aficionado a correr y a los ejercicios cardiovasculares en pista cubierta, el piloto francés también estaba deseando poder intensificar sus pruebas de motocross, siendo algo más libre que durante la temporada dado el riesgo de lesión que ello conlleva. Pero también sabe que es un tipo muy activo, quizás demasiado.

"No soy de los que se toman diez días libres para relajarse y no hacer nada. Cuando estoy en casa, siempre tengo ganas de hacer algo. Llamo a los amigos para que hagamos cosas y me dicen '¡tranquilo por un día!'. Pero pasar un día entero en casa me resulta imposible. Incluso en una jornada de relax, no puedo no hacer nada. Siempre hago al menos 45 minutos de bicicleta", explicó.

Por supuesto, Quartararo siente los beneficios de estas sesiones deportivas diarias, buenas tanto para su mente como para mantener un ritmo activo que le sirve en competición, siendo consciente de que tiene mucha energía que gastar. "Siempre tengo mucha energía y no creo que me pase nunca el decirme a mí mismo 'venga, me quedo en casa todo el día viendo Netflix y sin hacer nada'".

Esta energía desbordante a veces le ha jugado malas pasadas, como durante la pandemia, cuando su actividad física rozaba lo irracional, al hacer hasta 40 repeticiones al día de subir y bajar escaleras, y recorrer 15 kilómetros en su casa. Intentando aprovechar al máximo las oportunidades que le ofrecía el día, incluso cuando estaba de viaje, al final se vio obligado a aflojar el ritmo, y ahora parece haber encontrado el equilibrio.

"Tuve que hacerlo, porque a veces entrenaba tres veces al día y eso es demasiado, porque el cuerpo también necesita recuperarse. A veces podía hacer tres sesiones pero sin tomarme el tiempo suficiente para recuperarme, por lo que puedes lesionarte más fácilmente. Eso es algo que he tenido que aprender", detalló.

"En cierto modo, siempre he tenido un problema mental con mi peso", añade Quartararo, ofreciendo otra explicación a su excesivo entrenamiento. Porque, si bien ha ganado peso muscular desde su llegada a MotoGP, lo cual es una ventaja a la hora de dominar la moto, también está pendiente de grasas y calorías que podrían tener un impacto desfavorable en su físico.

"Siempre he tenido la sensación de que peso demasiado. Ha habido veces que he cenado bien a las 11 de la noche, he llegado a casa y me he sentido culpable por haberme comido un helado o algo así, y a la 1 de la madrugada me he puesto a correr 6 kilómetros en la cinta. Siempre he tenido eso en la cabeza y he intentado aprender, aunque me resulta súper difícil quitármelo de la cabeza. Pero en el pasado, ha sido una gran preocupación para mí", continuó Quartararo.



"Mis amigos y mi familia siempre me han dicho que no me preocupe, y en cierto modo es verdad, pero cuando llega el momento de hacerlo, me cuesta un poco. Es un proceso que lleva un poco de tiempo, pero espero sacármelo algún día de la cabeza", finalizó el piloto de Yamaha.