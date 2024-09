Fabio Quartararo explica que estaba "preparado" para dejar Yamaha

Ahora queda como algo lejano, pero a principios de esta temporada 2024 se habló mucho del futuro de Fabio Quartararo en MotoGP. El campeón del mundo de 2021 ha desaparecido de la parte alta de la tabla debido a la crisis de resultados de Yamaha, que incluso está teniendo que aprovecharse del nuevo sistema de concesiones para tratar de recuperar sus éxitos del pasado.

El piloto francés coqueteó con una posible marcha a Aprilia, pero finalmente optó por quedarse en la casa de Iwata, esa que le dio la oportunidad de subir a la categoría reina desde Moto2 allá por 2019. Con ello, se va a convertir en uno de los pilotos mejor pagados de la parrilla con diferencia, y tratará de aprovechar al máximo la 'europeización' de Yamaha, que ha incorporado cambios a su filosofía y ya está haciendo progresos de la mano de hombres como Max Bartolini. De hecho, la fábrica nipona se prepara para tener su primer motor V4 en la era MotoGP.

Pero Quartararo no estuvo lejos de dejar Yamaha. A pesar de que era el equipo al que siempre quiso ir en la clase de las motos pesadas, el 'Diablo' ha explicado en una entrevista en el canal de YouTube 'Legend' que estaba "preparado" y dispuesto para marcharse si no veía cambios realistas en el seno de la estructura japonesa.

"Yamaha es un equipo mítico. Mi sueño, cuando era pequeño, era ir ahí porque estaba Valentino Rossi", empezó explicando el de Niza. "Estaba preparado para dejar esta marca; aunque era el equipo de mis sueños, me sentía listo para irme. Y Yamaha hizo unos cambios muy grandes. Han hecho una gran inversión en el proyecto, contratando a muchos ingenieros nuevos. Incluso para la marca, para Yamaha, no es bueno estar tan atrás en su mercado".

"Desgraciadamente, no se puede volver a estar arriba en [unas pocas] semanas o meses, creo que es más bien en años. Eso fue lo que me hizo tomar la decisión de quedarme en Yamaha, ver reuniones con gente que llegaba de otras marcas, que elaboraban proyectos muy grandes. Eso fue lo que me hizo dar el paso de renovar con Yamaha para los próximos dos años", siguió.

Además, el de Niza también detalló que quería devolver a la fábrica de los tres diapasones la confianza que pusieron en él para subir a la categoría reina: "Es una marca que creyó en mí cuando yo era 'nadie'. Apostaron por mí, y funcionó. Subimos a lo más alto. Ahora estamos en lo más bajo, pero volvemos a subir. Mi objetivo personal es volver a ser campeón del mundo con esta marca. Con el trabajo que estamos haciendo ahora, va a llevar tiempo. Lo sabía, pero siento que podemos volver más fuertes".

Sin embargo, Quartararo admite que este proceso de espera no le está resultando fácil, ni tampoco estas últimas temporadas, ya que ha llegado a dudar de sí mismo: "He tenido problemas con la moto y también mentales, creo. Al final, cuando te pasas cuatro años luchando por el título y un año acabas décimo, es extraño. Incluso te hace dudar de ti mismo, pensar, '¿soy yo, qué está pasando?'. En los dos últimos años, no hemos mejorado en absoluto, y los demás sí que han dado un gran paso adelante. De momento, seguimos atrás, pero creo que he aprendido mucho a mantener la calma y sobre todo a [intentar] que la moto evolucione de la mejor manera posible. Pero es cierto que mentalmente no fue fácil".

El galo admite que 2023 fue su punto más bajo, año en el que lanzó varias críticas directas a Yamaha por la falta de reacción: "Ese fue el momento más complicado para mí. Ver si era cosa mía o no, qué pasaba, por qué estábamos tan atrás en comparación con el año anterior. Creo que después de unas cuantas carreras estaba muy claro que mi pilotaje seguía estando ahí, sentía que estaba rindiendo muy bien, y que eran cosas que no podía controlar".

"Por desgracia, durante unos meses, especialmente en 2023, la situación afectó mucho a mi vida. Quería cambiar muchas cosas, hacer el trabajo de mucha gente. Yo era el que quería hacer evolucionar la moto, encontrar soluciones, pero al final estaba pendiente de muchas más cosas que de mí mismo. Pensaba menos en mí y más en que podía solucionar todos los problemas. Cuando tienes dos temporadas como 2021 y 2022 [luchando por el título], no te sientes invencible, pero tienes tanta confianza en ti mismo... Que luego, cuando empiezas a sentirte mal otra vez y a no obtener resultados, te haces muchas preguntas. Creo que es cuando he pasado los seis meses más complicados de mi carrera deportiva en MotoGP", finalizó.