"Ducati ha fichado al Cristiano Ronaldo de MotoGP, pero eso trae consecuencias", avisan en Pramac

Ya es oficial. El equipo Pramac no seguirá ligado a Ducati una vez que finalice esta temporada 2024 de MotoGP. El equipo italiano no podrá celebrar el vigésimo aniversario de su unión con los de Borgo Panigale, que comenzó en 2005, tras ponerle fin después de varias semanas de especulación. Así, pondrán rumbo a Yamaha, que recupera su equipo satélite, al que dará un trato semioficial, como el que ya tenían en Ducati, conscientes de que pueden jugar un papel clave en su proceso de reconstrucción actual.

La casa de Iwata confirmó en un comunicado que han llegado a un acuerdo multianual con la estructura, que pasará a ser un equipo 'extra' de fábrica, es decir: tendrán motos oficiales, las mismas que el equipo de fábrica, y los pilotos, que aún no han sido anunciados, estarán contratados directamente por la casa de Iwata.

Más allá de que la M1 sea peor moto que la Desmosedici, no parece un mal acuerdo para Pramac, pero lo cierto es que sigue levantando dudas por cómo ha sido el proceso de decisión de acabar con la unión con Ducati, sobre todo después de que se especulara con la posible llegada de Marc Márquez, lo que habría abierto la puerta del equipo oficial a Jorge Martín. Así, en el mismo día en que se anunció la marcha de su escudería, Paolo Campinoti, máximo responsable, explicó en una entrevista en 'GPOne' los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y asociarse con Yamaha desde 2025.

"Lo que me gustaría dejar claro desde el principio es que no se trata de dinero", empezó diciendo Campinoti, negando que sea por un tema económico. "De hecho, a corto plazo, saldré perdiendo, porque no obtendré [lo mismo] que tengo [ahora] de los patrocinadores. Evidentemente, no creo que [a corto plazo] podamos obtener los mismos resultados a los que estábamos acostumbrados".

Después, explicó los pormenores del acuerdo: "Es un contrato de siete años. Estos dos [2025 y 2026] y cinco con la nueva moto [que llegará con el nuevo reglamento de MotoGP]. Yamaha me ha convencido con su proyecto. Son una marca gloriosa, que ha ganado mucho, su último título fue hace sólo tres años con Fabio Quartararo. Están trabajando mucho, incluso en Italia, con Marmorini y Max Bartolini [sus recientes fichajes de Ducati]. No será inmediato, pero volverán y ganarán, porque siempre lo han hecho".

Eso sí, Campinoti no pudo negar que, aunque Yamaha le haya convencido, seguiría con Ducati si Márquez hubiera llegado al equipo, por más que le cerraron la puerta una vez que el ocho veces campeón del mundo hizo lo propio con ellos: "Sí, es verdad. Si Márquez me hubiera dicho que sí, le habría acogido, también con entusiasmo. ¿Cómo podría hacer otra cosa?".

"Pero la elección que ha hecho Ducati, sin embargo, es como conseguir a Cristiano Ronaldo. Pramac, en cambio, nació para apoyar el crecimiento de los pilotos jóvenes. Lo hicimos con Andrea Iannone, Jack Miller, Danilo Petrucci, Pecco Bagnaia o Jorge Martin. No nacimos para ganar el mundial de pilotos, aunque estuvimos muy cerca, y lo volveremos a intentar este año. Seguiremos en nuestra misión con los jóvenes en Yamaha", siguió.

Al ser cuestionado sobre cuándo tomó exactamente la decisión, el dirigente se refirió al pasado gran premio de MotoGP, en Italia, donde cree que Ducati pudo menospreciar al equipo y a Martín tras la pasada de Enea Bastianini en la última vuelta por el último cajón del podio.

"Me contuve durante mucho tiempo, por mi amistad personal y profunda con Gigi Dall'Igna. Me llevó tiempo digerirlo. Pero me decidí cuando vi que el adelantamiento de Bastianini a Martin, en Mugello, despertó un entusiasmo increíble en el garaje de Ducati. Entiendo a Davide Tardozzi, pero también estaban Claudio Domenicali, todos, en fin... pero ¿por qué [lo hicieron], Martin no es uno de sus pilotos?".

Después de que se hiciera el anuncio, Campinoti fue un poco más allá sobre los motivos de la marcha en una entrevista con 'Sky Sport MotoGP': "Hemos llegado a esta situación por una serie de circunstancias. El equipo ha crecido mucho en los últimos años, y hemos recibido muchos avances, pero nunca los hemos tenido en cuenta, manteniéndonos muy fieles al proyecto. Desgraciadamente, con estas últimas decisiones que ha tomado Ducati, creemos que han cambiado las prioridades. Se centraron en otro proyecto: se llevaron a Cristiano Ronaldo, renunciando al equipo".

"Nuestro proyecto era desarrollar a los pilotos jóvenes, marcarles un camino. Esta elección de Ducati [de fichar a Márquez] nos dejó un poco descolocados, y por eso escuchamos con convicción [la oferta de Yamaha], partiendo de la base de que el proyecto que Ducati está haciendo ahora es diferente que en el que creíamos nosotros. Hubo falta de perspectiva, porque se trabaja por un objetivo. La decisión de no fichar a Martin, que lidera el Mundial y ya ha ganado varias carreras, es una decisión que no compartimos. Se han llevado al Cristiano Ronaldo de MotoGP, pero Cristiano Ronaldo trae consecuencias".

Además, Campinoti también explicó por qué no serán un equipo satélite al uso, un concepto que se está perdiendo en la clase de las motos pesadas: "Ese concepto ya no existe. Mira a KTM. En 2025, tendrán cuatro motos oficiales, mismos patrocinadores, mismos colores. Como dijo Pit Beirer, el primero en la clasificación de pilotos será el líder. Así que Pramac será un equipo de fábrica extra, con exactamente la misma moto que Quartararo. En este sentido, no entendí a Jorge Martín [por su decisión de no querer seguir con Pramac y ser piloto de fábrica]. ¿Qué le faltaba? Ha ganado carreras, lidera el campeonato y, el año pasado, lo perdió en la última prueba, en Valencia".

También habló de posibles fichajes de cara a la próxima campaña, ya que no tendrán a Martín, y para Franco Morbidelli sería volver a Yamaha tras su marcha: "¿A quién vamos a traer? Si me hablas de Andrea Iannone, me tocas directamente el corazón . He hablado con él, y cuento con organizar un test con él con la Yamaha. Luego ya veremos. No será fácil, porque la piscina de MotoGP está llena de tiburones ahora. Ya no es su momento. Los jóvenes ahora van muy fuerte. Pero ya veremos. Mientras tanto, estamos negociando, y estamos cerca de Fabio Di Giannantonio", finalizó.