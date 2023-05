Desde la introducción de la clase MotoGP en sustitución de la categoría de 500cc en el Mundial de Motociclismo, en 2002, nunca ningún piloto que no fuera de un equipo oficial de fábrica ha logrado alzarse con el título de campeón del mundo. Ese mismo año, la corona acabó adornando la cabeza de Valentino Rossi, en su primer curso con el equipo oficial Repsol Honda, tras haber sido, precisamente, el último campeón de 500, con un equipo independiente, el Nastro Azzurro Honda, en 2001. Desde entonces, los títulos se los han repartido siempre corredores en equipos oficiales de fábrica, una tendencia que aspira a romper esta temporada el equipo Prima Pramac-Ducati, que con Jorge Martín y Johann Zarco, esperan plantar cara a los oficiales de la marca hasta el final.

Durante una conversación en el podcast de MotoGP de Motorsport.com con Gino Borsoi, que este año debuta como team manager del equipo italiano, el expiloto considera que, este año, la estructura que dirige tiene "todos los ingredientes" para cambiar esa tendencia.

"En realidad, Pramac es un equipo satélite 'enmascarado', es una estructura oficial, los pilotos son de Ducati, las motos son las mismas que están utilizando el equipo oficial, parte de la estructura humana pertenece a Ducati, así que podemos considerarlo como una estructura oficial en todos los sentidos", introduce Borsoi.

"A la pregunta de si un equipo satélite puede ganar el Mundial, yo creo que Dorna, en estos últimos años, y hay que darle las gracias, ha trabajado mucho en ese sentido y estamos viendo las primeras señales de que un equipo satélite sí, hoy en día, puede, por lo menos, empezar a pensar que ganar el Mundial. Puede ser factible, algo que hace unos años te hubiera dicho que no, imposible. Hoy la posibilidad es bastante alta, la diferencia entre equipos y motos es mínima y eso es lo que permite a cualquier equipo pensar en ganar el campeonato".

Johann Zarco, Jorge Martín, Gino Borsoi team manager, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing

Un argumento que viene avalado por la filosofía del propio fabricante italiano, que desde hace unos años, sobre todo desde 2022 ampliando su número de motos en la parrilla hasta ocho, ha apostado por ofrecer apoyo y el mejor material a prácticamente todos los pilotos que corren con esa marca.

"Los resultados lo están demostrando, el VR46 lidera la clasificación por equipos, Pramac somos segundos, estamos en la era de Ducati, afortunadamente hemos entrado en un periodo en el que la marca nos está dando la posibilidad de poder luchar por las victorias. Una situación que si la miras, antes no era así, había muchas dificultades, sobre todo para los equipos satélite de la marca, que ni siquiera podían pensar en un quinto puesto. Ahora Ducati es la reina de la categoría, quizá mañana vuelva Honda o, cuidado, sea el momento de KTM, que ha llegado para quedarse", advierte, Borsoi, cuya llegada ha supuesto un salto de calidad en la organización y el rendimiento de la escudería.

En cualquier caso, las opciones de que uno de los pilotos de Pramac logre el campeonato pasarán por imponerse en una lucha cerrada a otro piloto Ducati, incluso del equipo oficial, una situación que podrían llevarnos a las famosas órdenes de equipo del pasado año.

Para Borsoi no existe tal dilema y, dentro de un orden, asegura que su equipo tiene las manos libres para pelear por el campeonato.

"Cuando he hablado con Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi y, sobre todo, Gigi Dall’Igna, siempre he sido muy claro. Evidentemente ellos son el equipo oficial, nosotros somos el 'oficial-satélite', o como quieras llamarlo, pero me gusta pensar que estamos al mismo nivel, en cuando a material y, sobre todo, nivel de velocidad de los pilotos", expone antes de añadir: "Me gustaría ponerles las cosas difíciles hasta final de año y esto se lo he dicho muy claramente. No voy a estar ahí solo para ayudar al equipo de fábrica, si puedo lo voy a intentar, lo siento mucho".

Para el de Treviso, ahora mismo se dan todas las condiciones para cambiar una tendencia histórica.

"Creo que Pramac este año tiene una oportunidad increíble, es muy difícil que un equipo independiente pueda tener todos los ingredientes juntos al mismo momento para luchar por algo grande, pilotos, moto, equipo. No pasa muchas veces, ahora la dificultad es juntar todo y que salga el mejor plato posible. Estos es lo más complicado, que todos los ingredientes funcionen durante toda la temporada y al final el resultado sea el mejor posible. Evidentemente Ducati no nos lo van a poner fácil, y con la vuelta de Enea Bastianini aún van a ser más fuertes, pero la posibilidad está ahí y hasta el final no voy a dejar de pensar que no sea posible lograrlo", zanja Borsoi.

