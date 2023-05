Con el nuevo formato de MotoGP, los fines de semana de gran premio se reparte 37 puntos y Jorge Martín se embolsó 32 al final del último día, el que más en un evento que era el 1000 de la historia de las carreras de grand prix y, ya oficialmente, el de mayor afluencia de público de la historia, con casi 300.000 aficionados durante los cuatro días en Le Mans.

El sueño de conseguir el doblete en Francia estuvo cerca para Martín, pero una intensa y espectacular batalla con Marc Márquez le hizo perder la referencia con Marco Bezzecchi, que finalmente se llevó la victoria, segunda del año para el italiano.

"Ha sido una batalla muy bonita con Márquez. Creo que la necesitábamos y sabía que iba a llegar antes o después, el sábado en la sprint cometió un fallo en la salida y estaba convencido de que el domingo iba a salir bien, estuve estudiando por la mañana sus trazadas en vídeo, en las imágenes desde el helicóptero, y tratando de ver en qué puntos podía pasarle, porque es complicado. Pero cuando en la carrera llegué a él no había estudios que valiesen, tuve que improvisar sobre la marcha, intenté pasarle seis o siete veces, pero con el neumático blando delante me costaba mucho", explicó el piloto español al final de la carrera de Le Mans.

"Personalmente creo que fue una lucha bonita, limpia, los dos fuimos agresivos intentando lo mejor. Al final él cometió un fallo, me hubiera gustado mucho acabar los dos la carrera, aunque yo hubiese terminado tercero, creo que él también se merecía acabar en el podio, hemos hecho una gran carrera. Espero que podamos tener más batallas como esta en el futuro".

En MotoGP, sobre todo este año, batallas las hay siempre y de todo tipo, pero contra un ocho veces campeón del mundo el sabor de la victoria siempre es más dulce.

"Lamentablemente se ha caído, así que no puedo decir que haya acabado de ganarle, pero sobre todo en una pelea con un gran campeón como Marc sobre todo aprendes. Ves como cierra las líneas cuando le pasan, la verdad es increíble y espero aprovechar este aprendizaje para mejorar en el futuro", agregó el segundo clasificado de la carrera.

Una bonita batalla que acabó con la caída del de Honda justo cuando intentaba impedir el sorpasso del madrileño.

"No he visto como caída, pero lo he escuchado, la verdad es que la Honda se oye mucho, cuando a tienes a medio segundo ya la oyes, cerré bastante, creo que él intentó recuperar la línea pero ya estaba yo delante y entonces he oido que el ruido de la moto se paraba".

Martín ganó el sábado con una gran claridad la carrera sprint y el domingo tenía ritmo para haber luchar por el triunfo, pero un toque en las primeras vueltas le 'bajó' a la décima posición, teniendo que escalar ocho plazas.

"Este fin de semana me sentí un poco mejor que el resto, creo que fui superior. Creo que sin el lío que tuve al principio, con gomas más frescas, hubiera podido adelantar a Marc un poco antes y me hubiera podido ir hacia adelante. Pero la cosa fue así. Creo que tenía algo más que Marc, podía hacerle cambios de trayectoria, creo que él estaba un poco más al limite que yo y por eso pudo recuperar posiciones".

La misma moto con la que compitió en Jerez

Aunque Martín cree que tenía más ritmo que Márquez, tuvo muy complicado pasarle, solo lo logró a dos vueltas del final.

"Circulando detrás de él no estaba exprimiendo mi máximo, tenía que pensar mucho y guardar goma, para poder adelantar. No era fácil el equilibrio entre ahorrar neumático y buscar adelantarle. Pero desde el sábado estaba muy cómodo, tenemos una moto muy completa, no hemos tocado nada respecto a Jerez y esto fue un poco la clave".

Pese a que en pretemporada todo el mundo colocaba a Martín como gran especialista y favorito a ganar las sprint de los sábados, hasta Le Mans no lo logró, un triunfo que puede haber desbloqueado la puerta a las victorias, que estaban siempre cerca este año pero no acaban de llegar.

"Personalmente pienso que en Francia tuve el mismo ritmo que ya tenía en Jerez, pero allí no pude adelantar y, en cambio, en Le Mans sí, y eso es lo que me permitió luchar por la victoria. Creo que llevo desde la primera carrera este año siendo súper rápido. Me siento bien física y mentalmente, solo debo mantener la velocidad que tenemos ahora. Básicamente, en Francia la pista es más ancha y tiene más puntos en los que se puede adelantar, esa es la diferencia, puedes jugar más con las trazadas".

Consumidas los cinco primeros grandes premios del curso, Martín es ahora mismo 4º de la general del campeonato con 80 puntos, 14 menos que el líder Pecco Bagnaia, y a solo uno del podio mundialista que cierra Brad Binder (81), una situación que mantiene al de Pramac-Ducati en la lucha por el título.

"Antes de Jerez estaba el once y ahora el cuarto, pero no es algo en lo que piense ahora. Obviamente es algo que está ahí, al final lo tengo todo, la velocidad, la moto, un gran equipo y si todo va como debe y vamos acabando las carreras podremos pelearlo, pero es un tema en el que ahora ni pienso. Final de temporada siempre es más mi zona, en toda la gira asiática soy más competitivo, siempre me encuentro más cómodo, y cuando voy más rodado cojo esa confianza que, este año, ya la estoy teniendo ahora".

Las mejores fotos del Gran Premio de Francia de MotoGP:

