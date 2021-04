Pol Espargaró: "Espero luchar con Márquez en carrera pronto"

El piloto de Granollers (Barcelona) tuvo que esperar tres grandes premios para compartir box con su nuevo compañero, Marc Márquez, después de hacerlo con su sustituto y probador de HRC, Stefan Bradl, en la doble cita de Qatar. Allí, Polyccio fue el mejor de los pilotos de la marca del ala dorada, aunque lejos de los resultados que se esperan de un integrante del Repsol Honda.

Tampoco le fue mucho mejor el pasado fin de semana en Portugal. Una dura caída antes de la clasificación le mandó a la 14ª plaza de la parrilla, y un problema con el freno trasero le obligó a abandonar cuando, apenas, se habían completados los primeros cuatro giros.

“Nos hubiera gustado estar más arriba y poder hacer un fin de semana mucho más completo. La suerte no ha estado de nuestro lado, pero aún así, hay que ser positivos. A partir de ahora, vienen carreras más favorables para los dos y creo que podremos estar mucho más arriba”, comenta Espargaró en una entrevista difundida por Repsol.

“Fue un fin de semana complicado, porque es un trazado de los más difíciles del campeonato. Llegar a un circuito de estas características sin estar al 100% adaptado a la moto, en mi caso, me puso las cosas bastante complicadas. Tuve una caída el sábado antes de la clasificación, que me retrasó bastante en la parrilla y luego tuvimos un problema técnico durante la carrera. Las cosas van mejorando, veo dónde están los límites y el potencial de esta moto".

En Portugal se produjo la reaparición de Márquez y con ello el estreno de la pareja trabajando encima de la moto. El #44 admite que su vuelta se presenta fundamental para reconducir una moto que se ha demostrado bastante crítica en este inicio de temporada.

"Con la vuelta de Marc, estamos todos más positivos ya que él es el que lleva más tiempo con esta moto y tiene más experiencia. Creo que es positivo para todos por un tema técnico. No hay nadie mejor para desarrollar una moto que el que lleva más tiempo en ella, para conocer un poquito el historial, saber sus puntos débiles y fuertes para potenciarlos, o mejorar los débiles. Marc es la persona que prácticamente lleva todo el proceso en los últimos años en Honda y técnicamente va a solventar los problemas que nosotros tenemos con mucha más facilidad y fluidez de lo que podría hacerlo yo con la poca experiencia que tengo", reconoce.

Sin embargo, la presencia del #93 eleva el listón, como lo hizo en Portimao siendo el primero de los corredores de Honda en meta.

"Es evidente que la presión será un poquito mayor porque él va a poner unos límites más difíciles de llegar, pero al final eso es lo que queremos los pilotos: vernos al límite para poder mejorar", indica.

Los dos españoles rodaron por instantes cerca, aunque todavía no se ha producido ningún cara a cara real.

“Aún no he tenido la oportunidad. Sí que salimos muy cerca uno de otro en el entrenamiento cronometrado, pero estaba demasiado lejos. Hemos rodado muy poquito y espero poder estar juntos pronto, luchando en una carrera. Eso es lo que sería mi sueño”, afirma.

Un duelo que podríamos ver en dos fines de semana en Jerez, un circuito algo más favorable que Losail y Portimao para la RC213V.

“Para nosotros será un punto de partida, porque creo que hasta Jerez todos los circuitos no han sido favorables para nosotros. Stefan Bradl ha estado rodando mucho. Eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo si tenemos problemas, vamos a saber qué caminos escoger sin tener una pérdida de tiempo”, dijo sobre la presencia como wild card del probador alemán.

El piloto de 29 años ya ha sufrido en sus carnes la dureza de la Honda, algo necesario en su adaptación.

“Estas caídas te enseñan el límite de la moto. Cada vez voy cogiendo más el ritmo, cada vez soy más competitivo a una vuelta y a pesar de que como he dicho, no soy capaz de completar una vuelta entera sin errores, siento que tenemos la velocidad. Me preparé a conciencia para este proyecto. Es cierto que vengo de una fábrica en la que la moto era bastante complicada y también tenía que estar rindiendo al máximo y necesitaba tener un físico acorde a la moto. Me he preparado a conciencia y he llegado creo que un poco por encima de lo que necesitaba”, zanjó.

