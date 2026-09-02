MotoGP confirma las fechas de los test de la pretemporada 2027

El Mundial de MotoGP ha confirmado este miércoles, 2 de septiembre, las fechas de cuándo serán los test de la próxima pretemporada, la de 2027, en lo que será un invierno clave para todas las marcas y pilotos del campeonato.

Y no solo por todos aquellos que cambiarán de asiento y de fabricante, sino porque la categoría reina se enfrentará a una nueva era. El campeonato afrontará un profundo cambio reglamentario, con motos de menos cilindrada, de 850cc frente a las 1000cc actuales, que tendrán menos aerodinámica y no dispondrán de dispositivos de altura.

Además, también habrá que contar con una profunda variación: Michelin dejará de ser suministrador único de neumáticos de las motos pesadas y llegará Pirelli, que ya hace lo propio en Moto2 y Moto3 y que lleva meses aportando lotes de compuestos a los equipos para que realicen sus primeras pruebas, de carácter privado, con las nuevas gomas.

A continuación, te indicamos cuáles serán los test de la pretemporada de MotoGP 2027 y sus fechas:

Prueba Circuito Fecha Shakedown de Sepang Sepang (Malasia) 29 y 30 de enero Test de Sepang Sepang (Malasia) 31 de enero y 1 de febrero Test de Buriram Buriram (Tailandia) 6 y 7 de febrero Presentación de la temporada 2027 Ciudad de Río de Janeiro (Brasil) 21 de febrero

Como viene siendo habitual, la pretemporada de MotoGP arrancará a finales de enero, con un entrenamiento previo, el Shakedown, que estará reservado a pilotos probadores y a 'rookies', corredores debutantes (en la próxima parrilla habrá varios, a saber, Izan Guevara, David Alonso, Dani Holgado, y presumiblemente Senna Agius, procedentes de Moto2, y Nicolò Bulega, del Mundial de Superbikes). Este primer ensayo será, una vez más, en Sepang (Malasia), el viernes 29 y el sábado 30 de enero de 2027.

Generalmente, tras el Shakedown suele haber algunos días de descanso, pero no será así en 2027. Justo cuando acabe esta primera toma de contacto con la pista, Sepang acogerá también el primer entreno colectivo, en el que participarán todos los pilotos titulares. La gran novedad es que el test de Malasia de 2027 no será de tres días de duración, sino de dos, el domingo 31 de enero y el lunes 1 de febrero.

Tras unos días de descanso, MotoGP pondrá rumbo a Tailandia, que acogerá posteriormente el primer gran premio del curso. El circuito de Buriram será sede del segundo y último test de la pretemporada 2027, que en este caso seguirá siendo de dos días, el sábado 6 y el domingo 7 de febrero.

Por último, antes de la primera cita de la temporada (5 al 7 de marzo de 2027), el campeonato celebrará su presentación conjunta, en sociedad. En este caso, no será en Asia, sino que tendrá lugar en Brasil, como ya adelantó Motorsport.com. El evento tendrá lugar el domingo 21 de febrero en la capital del país carioca, Río de Janeiro, en la playa de Botafogo.

Antes, recuerda que las MotoGP de 850cc y neumáticos Pirelli debutarán en el tradicional test de postemporada de Valencia, que tendrá lugar después del último gran premio de la temporada. En este caso, será el martes 1 de diciembre de 2026.

Por último, cabe destacar que el Mundial también ha confirmado cuándo serán los entrenamientos de pretemporada para las categorías de Moto2 y Moto3, siendo todos ellos en España, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Prueba Circuito Fecha Test privado de Moto2 Circuito de Jerez 16 y 17 de febrero Test oficial de Moto3 Circuito de Jerez 18 y 19 de febrero Test oficial de Moto2 Circuito de Jerez 20 y 21 de febrero