Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hyundai tiene previsto lanzar 41 nuevos modelos en Europa hasta 2030

Coches
Coches
Hyundai tiene previsto lanzar 41 nuevos modelos en Europa hasta 2030

Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"

Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

MotoGP
MotoGP
Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará

Ben Sulayem sobre las sanciones de Zandvoort: "También piensan que la FIA está contra los británicos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Ben Sulayem sobre las sanciones de Zandvoort: "También piensan que la FIA está contra los británicos"

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Italia de F1 en Monza

Mercedes F1 no usará su mejora ADUO en Monza: el nuevo motor llegará en octubre

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Mercedes F1 no usará su mejora ADUO en Monza: el nuevo motor llegará en octubre

Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV

WEC
WEC
COTA
Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV
MotoGP

MotoGP confirma las fechas de los test de la pretemporada 2027

El Mundial de MotoGP ha confirmado cuándo serán los test invernales de la pretemporada 2027, en la que se probarán las nuevas motos de 850cc y los neumáticos Pirelli.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

El Mundial de MotoGP ha confirmado este miércoles, 2 de septiembre, las fechas de cuándo serán los test de la próxima pretemporada, la de 2027, en lo que será un invierno clave para todas las marcas y pilotos del campeonato.

Y no solo por todos aquellos que cambiarán de asiento y de fabricante, sino porque la categoría reina se enfrentará a una nueva era. El campeonato afrontará un profundo cambio reglamentario, con motos de menos cilindrada, de 850cc frente a las 1000cc actuales, que tendrán menos aerodinámica y no dispondrán de dispositivos de altura.

Además, también habrá que contar con una profunda variación: Michelin dejará de ser suministrador único de neumáticos de las motos pesadas y llegará Pirelli, que ya hace lo propio en Moto2 y Moto3 y que lleva meses aportando lotes de compuestos a los equipos para que realicen sus primeras pruebas, de carácter privado, con las nuevas gomas.

A continuación, te indicamos cuáles serán los test de la pretemporada de MotoGP 2027 y sus fechas:

Prueba Circuito Fecha
Shakedown de Sepang Malaysia Sepang (Malasia) 29 y 30 de enero
Test de Sepang Malaysia Sepang (Malasia) 31 de enero y 1 de febrero
Test de Buriram Thailand Buriram (Tailandia) 6 y 7 de febrero
Presentación de la temporada 2027 Brazil Ciudad de Río de Janeiro (Brasil) 21 de febrero

Como viene siendo habitual, la pretemporada de MotoGP arrancará a finales de enero, con un entrenamiento previo, el Shakedown, que estará reservado a pilotos probadores y a 'rookies', corredores debutantes (en la próxima parrilla habrá varios, a saber, Izan Guevara, David Alonso, Dani Holgado, y presumiblemente Senna Agius, procedentes de Moto2, y Nicolò Bulega, del Mundial de Superbikes). Este primer ensayo será, una vez más, en Sepang (Malasia), el viernes 29 y el sábado 30 de enero de 2027.

Generalmente, tras el Shakedown suele haber algunos días de descanso, pero no será así en 2027. Justo cuando acabe esta primera toma de contacto con la pista, Sepang acogerá también el primer entreno colectivo, en el que participarán todos los pilotos titulares. La gran novedad es que el test de Malasia de 2027 no será de tres días de duración, sino de dos, el domingo 31 de enero y el lunes 1 de febrero.

Tras unos días de descanso, MotoGP pondrá rumbo a Tailandia, que acogerá posteriormente el primer gran premio del curso. El circuito de Buriram será sede del segundo y último test de la pretemporada 2027, que en este caso seguirá siendo de dos días, el sábado 6 y el domingo 7 de febrero.

Por último, antes de la primera cita de la temporada (5 al 7 de marzo de 2027), el campeonato celebrará su presentación conjunta, en sociedad. En este caso, no será en Asia, sino que tendrá lugar en Brasil, como ya adelantó Motorsport.com. El evento tendrá lugar el domingo 21 de febrero en la capital del país carioca, Río de Janeiro, en la playa de Botafogo.

Recuerda:

Antes, recuerda que las MotoGP de 850cc y neumáticos Pirelli debutarán en el tradicional test de postemporada de Valencia, que tendrá lugar después del último gran premio de la temporada. En este caso, será el martes 1 de diciembre de 2026.

Por último, cabe destacar que el Mundial también ha confirmado cuándo serán los entrenamientos de pretemporada para las categorías de Moto2 y Moto3, siendo todos ellos en España, en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

Prueba Circuito Fecha
Test privado de Moto2 Spain Circuito de Jerez 16 y 17 de febrero
Test oficial de Moto3 Spain Circuito de Jerez 18 y 19 de febrero
Test oficial de Moto2 Spain Circuito de Jerez 20 y 21 de febrero

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Dall'Igna: "En un momento clave de la temporada Márquez demostró lo gran campeón que es"
Siguiente artículo Ezpeleta asegura que Adelaida será "uno de los circuitos más seguros del calendario" de MotoGP

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV

WEC
WEC
COTA
Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV

Ezpeleta asegura que Adelaida será "uno de los circuitos más seguros del calendario" de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Australia
Ezpeleta asegura que Adelaida será "uno de los circuitos más seguros del calendario" de MotoGP

Márquez, sobre Acosta: "Hay cambios generacionales que no se pueden parar"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Márquez, sobre Acosta: "Hay cambios generacionales que no se pueden parar"

Últimas noticias

Hyundai tiene previsto lanzar 41 nuevos modelos en Europa hasta 2030

Coches
Auto Coches
Hyundai tiene previsto lanzar 41 nuevos modelos en Europa hasta 2030

Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Di Giannantonio: "Llevamos sufriendo algunos fines de semana, pero sabemos exactamente por qué"

Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

MotoGP
MGP MotoGP
Todas las victorias de Marc Márquez (año, carrera y foto)

Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Ferrari puede introducir mejoras hasta el final de la F1 2026; por qué lo hará