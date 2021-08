Pol Espargaró: “No sé qué podría hacer esta moto, solo sé lo que hace”

En una reciente entrevista en exclusiva con Motorsport.com, Marc Márquez explicó que con la actual RC213V, en plenas condiciones, como antes de la lesión, podría estar luchando por el título.

“Creo que el Marc de antes de la lesión podría optar al título con esta moto. Seguramente no se podrían ganar tantas carreras como en 2019 [12], pero se podría pelear por el Mundial y estar entre los tres primeros muy a menudo”, fue la reflexión del piloto catalán.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, Pol Espargaró no quiso aventurarse a hacer pronósticos al respecto de las declaraciones de su compañero de equipo.

“No sé, no tengo una bola mágica para saber lo que se podría hacer con esta moto. Lo que sí sé y veo es lo que se está haciendo, y la realidad es que nos está costando a todos. No tengo nueve años de experiencia con la Honda, no conozco las motos de los años anteriores para comparar. Sé lo que pasa ahora y los comentarios con los otros pilotos. He hablado con Taka (Nakagami) y lo que dice es que el año pasado hacia cosas que este año no puede hacer, que el año pasado rozó el podio en varias ocasiones y este año no está ni cerca”, valoró Espargaró.

Por si te lo perdiste: Nakagami detecta el principal problema de la Honda de Márquez

“No sé lo que se podía hacer esta moto, pero sí lo que se está haciendo y de momento nadie está luchando por el título”, zanjó el tema.

El de Granollers admitió que es lógico que Márquez marque el camino en la evolución de la moto.

“El piloto rápido es el que debe tener la batuta y si Marc lo es tenemos que ir todos en la misma dirección. Es lo más inteligente para la fábrica, por más difícil que sea. Si otro piloto, por otro camino, puede ir igual de rápido o muy cerca, se podría valorar, pero ahora mismo las cosas no salen y Marc es el más rápido, así que lo mejor es seguir su camino”.

Tras dos fines de semana muy complicados en Austria, Polyccio llega animado al fin de semana británico.

“En Silverstone, con menos temperatura y asfalto nuevo en algunas partes del circuito podemos tener más tracción. El viento perjudicará a las motos con más aerodinámica y hay baches, y eso no nos afecta mucho. Así que espero un buen fin de semana o al menos que sea mejor que el último, que no es muy complicado”, cerró el catalán.