Márquez: “El Marc de antes de la lesión podría luchar por el Mundial con esta moto” 

Han pasado cuatro meses desde que el español reapareció tras haberse pasado los nueve anteriores, recuperándose de las secuelas que le provocó la caída sufrida en Jerez, en la primera cita del pasado campeonato.

De las nueve pruebas en las que ha tomado parte, Márquez ha sido capaz de ganar en una ocasión (Sachsenring), circunstancia que lleva a entender cómo puede ser el corredor de Honda mejor colocado en la tabla general (es 11º), a pesar de haberse perdido dos grandes premios (Qatar y Doha).

En su regreso a la competición, el catalán se encontró con dos obstáculos que le están complicando su deseo de volver a marcar la diferencia como lo hacía antes.

En primer lugar, el estado del brazo, en particular del hombro, que al menos hasta ahora no ha evolucionado con la rapidez que él había previsto. Y luego está el nivel de la moto que conduce, que le hace la hace la vida mucho más difícil por las limitaciones que esconde el prototipo en sí, sobre todo en lo relativo a la falta de tracción.

Márquez siempre trata de vincular las dos variables (moto y piloto) para argumentar el rendimiento ofrecido en cualquier carrera o carreras. Pero eso dificulta saber qué porcentaje de limitaciones son atribuibles en estos momentos a su estado físico y cuál corresponde a la poca competitividad de la moto.

“¿Qué nivel ofrecería el Marc Márquez de antes de la lesión con la moto que pilota en estos momentos?”, le preguntó Motorsport.com al #93, en una charla que tuvo lugar la semana pasada en el Red Bull Ring. “Creo que el Marc de antes de la lesión podría optar al título con esta moto. Seguramente no se podrían ganar tantas como en 2019 [12], pero se podría pelear por el Mundial y estar entre los tres primeros muy a menudo".

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Marc Márquez en el GP de Austria 2021 de MotoGP)

"Y lo creo así por una sencilla razón: en los trazados en los que no he notado la limitación física, o la he notado menos, he ido mucho mejor. Pero no puedo suplirlo siempre yo, sino que la moto me debe ayudar y ahora no lo hace. Ni a mí ni al resto de pilotos de Honda”, expuso Márquez, que el domingo fue capaz de mantenerse en el grupo de cabeza de la prueba, hasta que se fue al suelo a falta de solo cuatro vueltas para terminar, y tras haber cambiado de moto.

Por si te lo perdiste: Márquez tuvo que infiltrarse Enantyum para soportar el dolor

“Ahora mi físico me permite ir en moto, pero no hacer magia. Si estuviera lejos de los demás pilotos de la marca pensaría que algo no va bien. Pero estoy por delante de ellos a pesar de haberme perdido dos carreras”, puntualiza el multicampeón, que aventaja en cuatro puntos a Takaaki Nakagami (12º) en la clasificación.