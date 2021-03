Muchos meses ha tenido que esperar Pol Espargaró desde que se comprometió a correr con Honda, a principios de 2020, hasta el soñado día del debut, el momento en el que se ha subido a su nueva moto, algo que ha pasado este sábado en Losail.

“He tenido una mezcla de sentimientos, el hecho de subir a la nueva moto, el tiempo que he tenido que esperar, han sido muchas emociones, pero cuando he apretado el embrague he salido a por todas y me he olvidado de todo eso”, explicó este sábado por la noche desde el Circuito de Losail.

“Me he centrado en analizar los datos de Stefan (Bradl), que fue uno de los más rápidos y tiene mucha más confianza que yo con esta moto, especialmente en el tren delantero. Hay algunos puntos en los que hacemos cosas de forma parecida, pero en muchos otros pierdo mucho tiempo al compararme con él”, valoró Pol.

“Él conoce mucho mejor que yo los límites de la moto, y por ejemplo no necesita muchas vueltas para sacar el máximo rendimiento de la goma, cuando mi mejor vuelta fue la séptima de la vida del neumático, y repetí ese tiempo en la 19. Mañana apretaré más, conoceré más de cerca el límite y seguiré así hasta que una caída me marque el límite de la moto”, sostuvo.

Pol es la gran esperanza de Honda mientras esperan la reaparición de Marc Márquez. El equipo se está volcando en él.

“He estado hablando todo el día con Takeo (Yokoyama), con Alberto (Puig) y con todos los miembros del equipo. Todos tienen mucha información, seguramente demasiada, porque no podré procesarla toda de entrada. Tengo un año por delante para asimilarla”, recordó.

La Honda tiene fama de moto difícil, sobre todo por su agresiva parte delantera.

“Mi principal preocupación es el tren delantero. No porque sea delicado, sino porque es la clave de cualquier moto. Tengo todo el material a mi disposición, pero no es bueno que el primer día empiece a cambiar cosas en la moto. Lo importante es hacerme con la base, y cuando eso pase empezaremos a adaptar la moto a mí”, dijo.

“Hasta entonces seré yo quien me adapte a ella. Estoy en el proceso de entender el tren delantero. Terminar a un segundo del primero y a menos de un segundo de la primera Honda no está mal. Pero quiero terminar el test al nivel de las otras Honda. Tengo un papel enorme con todo lo que tengo que mejorar, y la cabeza va a estar trabajando esta noche para estar listo para mañana. El límite del tren delantero solo lo encuentras cuando se cierra, por eso siempre es más complicado entender cómo funciona el trasero, que lo controlas derrapando”.

Sobre la dificultad de la moto, no quiso darle más énfasis al tema.

“Es una moto complicada, pero qué moto no es complicada en MotoGP. Yo creo que hoy en día catalogamos una moto como complicada o no en función del estilo de pilotaje de cada uno. Para mí, por ejemplo, una moto con un gran paso por curva es mucho más complicada que una Honda”.

Pol marcó un tiempo de 1:55.878, terminó 17º del día y dio 68 vueltas, solo una menos que quien más dio, Quartararo.

“Fuimos los primeros en salir prácticamente a pista y di (casi) más vueltas que nadie. Paramos por la limitación de neumáticos. Fui a mi límite, pero sin conocer la moto es difícil sacarle el partido que le sacan Stefan, Alex (Márquez) o Taka (Nakagami).

“Tampoco me había hecho expectativas porque Marc gana con esta moto y a otros les cuesta más”.

Al final del día el mejor tiempo del test lo marcó Aleix, el hermano de Pol, quien además dijo que el nuevo piloto de Honda es ahora candidato al titulo.

“Bueno, Aleix me quiere mucho, siempre ha sido un poco exagerado, pero en casa le queremos así”, concluyó entre risas.

Primeras fotos de Aleix Espargaró con Repsol Honda

