Pol Espargaró: "Ahora noto que compito, que no me paseo como en Silverstone"

Por más que Pol Espargaró perdió cuatro posiciones respecto del resultado conseguido en Gran Bretaña (finalizó el 12º), los 66 segundos que le separaron de su hermano, Aleix Espargaró, el ganador en Silverstone, son más del doble de los 28 segundos que le sacó Pecco Bagnaia este domingo en la carrera del Red Bull Ring. Ese recorte refleja la mejora en su estado físico y en su reaclimatación al Mundial, después de cuatro meses de ausencia por la tremenda caída sufrida el viernes de Portimão, la prueba que abrió la temporada. Por si alguien no viera evidente la evolución de 'Polyccio', su sexta posición en la prueba al sprint, el sábado, es otro indicativo de que, poco a poco, vuelve a recuperar su pegada.

"En Silverstone terminé a más de un minuto del ganador. Ahora ya noto que estoy compitiendo, no paseándome como allí. La sprint fue intensa, pero era la carrera en la que tenía que ser rápido, y lo fui. El domingo tenía que ser más conservador", resumió el piloto de GasGas, que cruzó la meta a 23 segundos de Brad Binder, el segundo, y quien lleva tiempo como punto de referencia tanto de KTM como del equipo satélite Tech3.

"Si tenemos en cuenta el jaleo de la primera vuelta, creo que Binder me ha sacado unos 19 segundos. Mi objetivo es ser igual de rápido que Brad, que en estos momentos es el mejor de nosotros", dijo el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona), en referencia a las cuatro RC16 que hay en parrilla.

Polyccio sale del periodo más delicado de su vida, deportivamente hablando. Al margen de la fractura en la mandíbula que le impidió comer nada sólido durante cuatro semanas –perdió más de ocho kilos–, las lesiones en la espalda fueron las que requirieron un tratamiento más específico, por tratarse de una zona muy delicada. Aunque la recuperación va por buen camino, las secuelas de su caída en el Algarve aún le provocan limitaciones en según qué maniobras encima de la moto, que, obviamente, tienen su influencia en el cronómetro.

"Lo que más me cuesta son las curvas de izquierda y los cambios de dirección. Toda la zona izquierda de mi cuerpo todavía no está funcionando bien. Hay un par de músculos que no reaccionan como deberían, y eso aún me limita mucho", ahondó el #44, que en esta segunda parte de la temporada seguramente se jugará el puesto para el curso que viene con Augusto Fernández, su compañero de equipo.

Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images