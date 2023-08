Martín: "Si ves lo de la sprint muchas veces entiendes que no fue mi culpa"

Jorge Martín ha sido sin ninguna duda uno de los grandes protagonistas del fin de semana en Austria. El piloto español se vio involucrado en los dos incidentes que marcaron la carrera al sprint del sábado, la montonera que se formó en la salida cuando yendo por el interior hizo un sándwich a Fabio Quartararo junto a Maverick Viñales, que generó el caos, y después un toque con Luca Marini, que acabó con el italiano en el suelo.

Mientras que el Panel de Comisarios de la FIM para MotoGP dejó pasar el segundo incidente, sí consideró que el de Pramac Racing merecía sanción por el primero. Así, el organismo comandado por Freddie Spencer le penalizó con una Long Lap Penalty para la carrera larga de este domingo, lo que le acabó condicionando. El madrileño salió bien, pero la pérdida de posiciones y su posterior remontada hicieron que solo pudiera llegar hasta la séptima posición.

Tras la carrera, Martín lamentó todo lo que le ha ocurrido durante el fin de semana y tener que remontar en la prueba larga: "Nuestro fin de semana se empezó a complicar en clasificación con la cancelación de la vuelta, podría haber estado en sexta posición", empezó diciendo a Motorsport.com. Hice una buena salida, estaba séptimo con el grupo del podio, de Marco Bezzecchi y Luca Marini, pero luego con la Long Lap Penalty volví a ser 14º".

"No es solo el tiempo, los 3 o 4 segundos, que pierdes con la Long Lap. Perdí mucho tiempo teniendo que adelantar a tantos pilotos. Usé demasiado el neumático trasero pasándolos. Es una lástima, porque creo que tenía el ritmo, tal vez no para ganar, pero sí para ser [al menos] segundo hoy, realmente era una posibilidad. Tenemos que centrarnos en la clasificación y todo será más fácil", continuó.

Posteriormente, el #89 fue preguntado sobre si aceptaba la penalización por lo ocurrido en la sprint, sobre lo que fue claro: "No, no. He visto la carrera muchas veces, he hablado con muchos pilotos, como Randy Mamola, con periodistas... Si la ves una y otra vez entiendes que la acción no fue culpa mía. Hoy tuvimos una maniobra más agresiva de otro piloto y no pasó nada, pero es así. Creo que los comisarios tenían que penalizar a alguien, para castigar la acción, y cogieron la opción más fácil", dijo tajante.

Además, el de San Sebastián de los Reyes lamentó que lo ocurrido el sábado le perjudicara el domingo, y no en la propia sprint: "Puedes preguntar a cualquier piloto, que te van a decir que si algo pasa en la sprint prefieren que les penalicen ahí. Si ellos no son capaces [los comisarios] de penalizarte durante una carrera, no es nuestra culpa".

"Al final tienen que ser capaces de tener la habilidad de penalizarte al momento. Tuvieron 15 vueltas para ponerla, y no lo hicieron. No tiene sentido que te lo pasen al domingo, cuando tienes todos los puntos en juego y más cuando te estás jugando un Mundial, como es mi caso", añadió.

Por otra parte, Martín reconoció que la lucha por el título se ha puesto más difícil, aunque piensa en mejorar: "Es complicado, porque Pecco está en un momento en el que no falla. Todavía dependemos de nosotros, de no fallar, de hacer unas buenas clasificaciones. Porque estoy seguro de que si en las tres últimas carreras hubiéramos salido mejor podría haber ganado las tres. Pero es lo que hay, a pensar en Montmeló".

Por último, Martín comentó la salida de Johann Zarco de Pramac para poner rumbo a LCR y a Honda para las dos próximas temporadas: "Me gustaría tener a mi lado al piloto más fuerte de la parrilla. No sé quién vendrá, no tengo ni idea. La verdad es que Zarco era una buena motivación, siempre está ahí y es muy competitivo. Me alegro de que haya otro sitio en el que le cuiden", finalizó.