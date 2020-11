Petrucci: "Solo he tenido buenas sensaciones con la moto en dos carreras"

El italiano, que entró al equipo oficial después de cuatro años corriendo en Pramac, acabó su última carrera vestido de rojo fuera de los puntos (16º), aunque en su adiós al menos pudo celebrar el campeonato de constructores que consiguió Ducati gracias al podio de Jack Miller, que le reemplazará en 2021.

El de Terni supo antes del inicio de la temporada que no renovaría con los de Borgo Panigale para la temporada 2021, por lo que se movió rápido para firmar con KTM y correr en el equipo Tech3.

La campaña de Petrucci, al igual que la de su compañero Andrea Dovizioso, ha estado marcada por los problemas para adaptarse al nuevo neumático trasero que introdujo Michelin. Así, Petrux solo ha podido acabar una carrera en el top 6, en Le Mans, donde se impuso bajo la lluvia.

En 2019, Petrucci arrancó su andadura en el equipo oficial acabando regularmente entre los seis primeros, sumando dos podios en las primeras nueve carreras y viviendo su punto álgido en el Gran Premio de Italia, donde consiguió su primera victoria en MotoGP.

Eso le valió para renovar por una temporada, pero desde ese momento no volvió a acabar una carrera entre los seis primeros, algo que se ha repetido a lo largo de todo 2020 salvo en Francia y que le ha llevado a acabar el campeonato en la 12ª posición.

"He estado sufriendo con la moto todo el fin de semana", dijo Petrucci tras la carrera de Portimao. "Quería ser más rápido, pero era lo máximo que podía hacer. Nunca tuve buen ritmo, ni buenas sensaciones con la moto. Lo hemos intentado mucho, dimos lo mejor de nosotros, especialmente en este último fin de semana. Cada vez que trataba de hacer algo más cometía un error. Nunca me encontré bien en esta pista".

"Estoy contento de haber terminado. Quería hacerlo de una manera mejor, pero hoy he sufrido mucho para tener buenas sensaciones. Realmente solo tuve buenas sensaciones con la moto en Barcelona y en Le Mans, donde fui competitivo en seco y en mojado. No he tenido buenas sensaciones excepto en dos carreras. Mi principal problema toda la temporada ha sido la frenada. Siempre di lo mejor de mí, unas veces funciona, otras no. Echando la vista atrás, podría haberlo hecho mucho mejor, pero lo hice lo mejor posible", zanjó.

