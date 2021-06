¡Petrucci quiere correr el Dakar si no sigue en MotoGP en 2022!

El futuro del piloto de 30 años en el equipo francés se encuentra en una situación delicada. KTM decidió no ejecutar la cláusula de renovación de Petrucci para 2022 que expiraba en mayo y todo apunta a que no seguirá más allá del Gran Premio de Valencia del próximo mes de noviembre.

Tech3 KTM ya confirmó el fichaje de Remy Gardner para la próxima temporada y a la segunda plaza aspiran Iker Lecuona, Raúl Fernández y el propio Petrucci.

El italiano aún no ha mantenido ninguna conversación con KTM de cara a 2022, y solo se plantea seguir con el fabricante austriaco. En caso de no renovar finalmente, Petrux dice que no está considerando la opción de pasarse al Mundial de Superbikes, ya que cree que por su altura y peso tendría aún más problemas con una moto de serie.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Petrucci ha desvelado que quiere pasarse a los raids si 2021 es su última temporada en MotoGP, con el Rally Dakar como objetivo.

"En primer lugar, quiero ser competitivo con KTM y continuar todo el tiempo que pueda con ellos porque realmente me dieron una gran oportunidad", dijo Petrucci.

"Por otro lado, mi mayor pro y mi mayor contra es que soy honesto, soy el primero en entender que si ya no soy competitivo y no me divierto, no es bueno para mí ni para KTM".

"No he hablado con nadie en MotoGP porque si sigo en MotoGP, quiero seguir en KTM. No he mantenido conversaciones en Superbikes porque quizás el problema sea aún mayor para mí por el tamaño y el peso. No es algo que quiera probar".

"Una cosa que siempre he querido probar desde hace mucho tiempo es un cambio completo, ya que mi carrera ha sido única, quiero ir a los raids y probar porque soy bastante bueno en off-road".

"Ya he probado la navegación y digamos que si no puedo ir más rápido, al menos puedo estar más tiempo. Quiero probar, soy bastante mayor para MotoGP, pero no para los raids y todavía tengo tiempo para aprender. Vamos a ver qué me depara el futuro. De momento quiero ser competitivo aquí".

Cuando le preguntamos si podríamos verle correr el Dakar, respondió: "Es mi objetivo. Seguro que si le dices esto a alguien hace 15 años, nadie habría confiado en mí porque todos los que me dieron la oportunidad de correr en Superstock me dijeron 'eres demasiado grande para correr en motociclismo'. Después de 15 años he ganado en MotoGP, así que quizá pueda cambiar de nuevo y dar alguna sorpresa".

Igual le vemos algún día: ¡La FIA crea el Mundial de raids con el Dakar como prueba central!

Las fotos de la temporada 2021 de Danilo Petrucci en MotoGP

