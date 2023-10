Dani Pedrosa revela de qué hablaron Márquez y él en 'la llamada'

Una vez consumados los anuncios de la marcha de Marc Márquez por parte de Honda, y de su llegada por el lado de Gresini, el ocho veces campeón del mundo explicó, en una entrevista, que antes de tomar la decisión definitiva había mantenido una conversación con su excompañero Dani Pedrosa.

Márquez no quiso destapar de qué habían hablado ni cuál había sido el consejo del ahora piloto de pruebas de KTM, dando la libertad a Dani de explicar la conversación si así lo considera oportuno.

Este fin de semana Pedrosa está ejerciendo de comentarista de la plataforma DAZN, que es la que tiene los derechos de MotoGP para España. En el inicio de la Práctica de este viernes del Gran Premio de Australia, y le han preguntado de qué hablaron en esa ya famosa llamada de Márquez.

Tras dejar claro que el contenido de una conversación de estas características era "privada", Dani admitió que "fue una sorpresa para mi, me envió un mensaje y me preguntó si podíamos hablar. Estuvimos charlando un rato, como él me dijo de piloto a piloto. Cambiando un poco sensaciones. El estaba en ese momento tomando una decisión muy crucial en su carrera deportiva y, no sé, necesitaba un poco de conversar, de ayuda, de intercambiar opiniones", explicó.

"También es un poco una posición comprometida la mía, porque estoy en KTM. Tampoco le dije en ningún momento tienes que hacer esto o lo otro, sino que la decisión es completamente suya".

Como es lógico, Pedrosa no quiso desvelar el contenido de una conversación privada entre ambos pilotos, por más que Marc le hubiera autorizado a hacerlo.

"A ver, hablamos de cosas, pero son cosas privadas, se tocan temas importantes y no hay que desvelarlo. En este contexto hay que mantener las cosas en privado porque hay detalles muy importantes. El estaba en una situación muy comprometida y necesitaba tener esa opinión, quizá, desde un punto de vista de piloto".

"La verdad es que yo colgué el teléfono y no sabía ni tenia ningún indicio de la decisión que iba a tomar", tras la conversación.

Llamada al margen, Pedrosa era de los que pensaba que Márquez iba a acabar su contrato con Honda.

"Pensaba que iba a seguir, pero hay muchos indicativos que señalaban que se iba a ir, cuando ves sus resultados y que nada funciona durante estos años, la fatiga de no poder salir de ahí te dice que va a cambiar seguro, que no puede seguir un año más así. Pero también es cierto que tienes un contrato, eso pesa mucho, llevas muchos años en ese equipo, con el patrocinador Repsol que le ha apoyado mucho al equipo y a él, son cosas de mucho peso para romper un contrato tan importante. También su equipo técnico, al final hemos visto que se ha tenido que marchar prácticamente solo y ese, para él, era un aspecto muy importante", zanjó 'la llamada' Pedrosa sin desvelar demasiadas intimidades.