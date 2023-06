Vídeo: nueva caída de Márquez en la P2 de MotoGP en Assen

Marc Márquez no gana para disgustos. El ocho veces campeón del mundo llega a Assen este fin de semana tocado después de las cinco caídas que sufrió hace una semana en Sachsenring, especialmente por la última, la del Warm Up, que hizo que no corriera la carrera larga del propio domingo en Alemania a pesar de tener el 'apto' médico, y que le provocó varios daños, entre ellos una fisura en el pulgar de la mano izquierda y otra en una costilla.

Así, el piloto del Repsol Honda espera tener unos días más tranquilos en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP. Señal de ello fue que decidió no arriesgar en la P1, los primeros entrenamientos del viernes por la mañana, terminando 21º, solo por delante de Iker Lecuona, que sustituye a Joan Mir, y de Jonas Folger. Pero en la P2 vespertina el catalán volvió a irse a la grava.

En los minutos finales del segundo entrenamiento, que son ya de 'time attack' para tratar de meterse directamente en la Q2 de la clasificación del sábado por la mañana y evitar así el primer corte, el español estaba persiguiendo la rueda de la Aprilia de Maverick Viñales para tratar de mejorar su posición, ya que estaba 15º y fuera del pase directo.

Sin embargo, Márquez entró algo forzado en el giro de la curva 3 y acabó perdiendo el control de la parte delantera de su moto, sufriendo un arrastrón y acabando en la grava, lo que acabó con sus opciones de buscar un tiempo puesto que quedaban apenas 3 minutos para que finalizase la Q2.

Esta fue la 13ª caída en la temporada 2023 para el de Cervera, que acabó el segundo entrenamiento libre con un registro de 1:33.485, mejor que el 1:34.111 que marcó por la mañana, pero que le dejó 19º en la tabla de tiempos, a casi un segundo del 1:32.581 con el que su hermano Alex Márquez quedó 10º, marcando el corte para la Q2.