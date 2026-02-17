Moreira impresiona por su "calma" y su "precisión" en LCR

Los dos pilotos debutantes de MotoGP vivieron un test muy diferente en Sepang. Mientras que Toprak Razgatlioglu tomó dolorosamente conciencia del reto al que se enfrenta este año, entre una difícil adaptación a las exigencias del campeonato y una Yamaha que tiene sus propios problemas, Diogo Moreira avanzó con más serenidad.

Lejos de los contratiempos del campeón del mundo de Superbikes, el también vigente campeón pero de Moto2 en 2025 avanzó metódicamente y ganó en sensaciones con la Honda. "Creo que los progresos han sido muy satisfactorios", confesó Moreira. "Día tras día, mis sensaciones han mejorado y fueron aún mejores la tarde del último día. Hemos definido los ajustes básicos que nos convienen y creo que eran buenos. He dado muchas vueltas y he comprendido mejor la moto. Al final, creo que vamos por buen camino".

Moreira pasó más de una semana en Malasia, desde el Shakedown inicial en Sepang hasta la presentación del Mundial en Kuala Lumpur, con el test colectivo entre medias. Cuando se le preguntó por la mejor sugerencia que había recibido durante las pruebas, el brasileño no señaló ningún aspecto técnico, sino más bien un consejo sobre su enfoque.

"La calma. Tengo todo el año para mejorar y aprender, tengo tiempo para hacerlo. Tengo que aprender y el equipo me ayuda mucho. Estoy muy contento en este momento, hay que seguir así. [Avanzar] día a día, carrera tras carrera", resumió. "Hay que seguir mejorando. Al fin y al cabo, tengo todo el año para aprender y, por supuesto, hay que disfrutar".

En LCR, Lucio Cecchinello está impresionado por el enfoque metódico de Moreira, que se mantiene sereno en los momentos difíciles y, sobre todo, es muy preciso a la hora de abordar el trabajo técnico. "Es muy tranquilo", explicó el jefe de LCR a la página web oficial de MotoGP. "Cuando tuvo un poco de tiempo, fue a comprar helados para el equipo. Es realmente genial. A pesar de algunos retrasos en nuestros preparativos, debido a problemas logísticos, todo sigue bajo control".

Diogo Moreira se mostró bastante tranquilo en los tests de Sepang. Foto de: Team LCR

"Debo decir que el equipo y HRC están muy satisfechos porque hemos visto que es muy preciso en sus comentarios a los técnicos y a los ingenieros", destacó Cecchinello. "Es alguien que siempre ha dicho sí o no, nunca "no sé" o "me gustaría probarlo de nuevo, por favor". Parece muy sensible, ya tiene muchas sensaciones, tiene la capacidad de comprender lo que prueba, y estamos muy, muy contentos con el rendimiento hasta ahora".

Moreira, con una simulación de carrera pendiente para Tailandia

A pesar de que el aprendizaje es satisfactorio a nivel interno, Moreira es consciente del camino que le queda por recorrer. En particular, el americano confesó que tiene dificultades para automatizar la puesta en marcha del dispositivo de altura, un elemento clave en el actual MotoGP.

"El principal problema para mí es el dispositivo trasero, hay que entender dónde activarlo", reconoció. "Con la Honda, se pone en línea recta, es un poco complicado. No dejo de olvidarlo entre las curvas 8 y 9 [de Sepang]".

Moreira tampoco sabe de lo que será capaz en condiciones de carrera, ya que no hizo un simulacro de carrera sprint: "Al final, estaba muy cansado y no tenía sentido hacer una simulación de carrera. Dar vueltas solo por darlas no tenía sentido. Hicimos una simulación el último día del Shakedown, y ahora ya veremos en Tailandia".

Con Léna Buffa

Diogo Moreira aún no ha realizado ninguna simulación de carrera. Foto de: Team LCR