Por qué Toprak Razgatlioglu va más lento de lo que él mismo imaginaba

Estos días, en Sepang, una de las atracciones de los primeros ensayos de 2026 era poder comenzar a calibrar cuáles son los objetivos realistas a los que debe aspirar Toprak Razgatlioglu, en su primera temporada en MotoGP. Y las expectativas no parecen las mismas una vez terminado el Shakedown y los entrenamientos que antes de empezar. Y eso ya no es tanto por las limitaciones evidentes que presenta una M1 que acaba de nacer, sino más bien por las del propio piloto turco, que en Malasia se llevó un buen revolcón de realidad.

El de Pramac terminó el 18º en la tabla combinada de tiempos, a casi dos segundos de Alex Márquez, el más rápido de los tres días de pruebas, y a ocho décimas de Alex Rins, el mejor de entre los representantes de Yamaha. Su ritmo en el vuelta a vuelta no fue mejor. Al margen de los 'stoppies', otra cosa que se le debe agradecer al chico de Alanya es su honestidad y falta de ambages. "Estoy cabreado porque los tiempos no salen. Estoy tratando de adaptar mi estilo de conducción. En las frenadas voy bien, cómodo; pero en las curvas rápidas sufro. Al abrir el gas la goma trasera empieza a derrapar y ya no para, y eso me hace difícil girar", desgranó Razgatlioglu, el jueves por la tarde.

En su intento de acercar sus movimientos a los estándares que requiere un prototipo de MotoGP, Toprak también ha pedido ciertos retoques en la moto, que, según él, deberían hacerle la transición desde la R1 del WorldSBK menos traumática. Además de incorporar un semimanillar más ancho, también se siente más cómodo apoyándose más en el tren trasero, circunstancia que también ha provocado otros condicionantes: el aumento de la distancia entre el punto más bajo del asiento y la altura máxima a la que puede llegar cualquier elemento del colín hizo que tuviera que salir a pista en varias ocasiones sin las alas traseras, con el consiguiente perjuicio aerodinámico que eso supone.

"Piloto como antes, pero los tiempos no salen. En el WorldSBK usaba la goma trasera para girar, con el gas. Ahora, en MotoGP, tienes que rodar como en Moto2, y acelerar de forma muy sensible. Jack [Miller, su compañero] siempre me dice que tengo que ser muy suave, pero eso es muy fácil de decir y menos de hacer", relata el #07, que no camufla su frustración lo más mínimo, sobre todo por verse en esta situación tres meses después de celebrar su tercer título de campeón del mundo: "No es fácil para mí verme tan abajo, especialmente después de mi paso por Superbikes. Las primeras cinco carreras serán complicadas; voy a sufrir".

Por más desengaño que le haya provocado su paso por Sepang, el inicio de la historia del muchacho en MotoGP no difiere demasiado de las que han precedido a quienes, como él, dieron el salto desde el WorldSBK. En el horizonte, como meta, se dibuja probablemente la figura de Ben Spies, que desembarcó en MotoGP a tiempo completo en 2010 (Yamaha), el año después de coronarse en Superbikes, y que llegó a ganar un gran premio (Assen, 2011), a subirse seis veces al podio y a terminar el quinto en la tabla general de puntos.

El magnetismo de Razgatlioglu es incuestionable, y eso es algo aplaudido en todo el paddock. Basta con cruzar cuatro palabras con cualquier miembro de Yamaha, para que uno se dé cuenta de las esperanzas que se han puesto en él. "[Paolo] Pavesio [el director] está 'enamorado' de él", se escucha una y otra vez de personas que salen del taller de la marca de los diapasones. El vínculo entre el ejecutivo italiano y el novato viene de lejos, de cuando ambos cohabitaban en la estructura que compite en el campeonato derivado de las motos de serie. La apuesta lleva la firma de Pavesio, aunque esa devoción provoque ciertas reservas en según qué piezas relevantes de la estructura. De hecho, en un momento en el mercado de fichajes ya hace días que hierbe, hay incluso quien se aventura a señalar al turco como uno de los candidatos a hacerse con una de las M1 del garaje de fábrica, en 2027, como vecino de Jorge Martín.

Además de Yamaha, en Pramac, su escudería, también están entregados a un chaval con el que da gusto trabajar. "Por educado y por buen tipo", resalta Gino Borsoi, el team manager de la formación de Paolo Campinoti. Sin embargo, el magnetismo de Razgatlioglu no solo se limita a quienes trabajan a diario con él, sino que se extiende al resto de la caravana del Mundial. "Toprak es un piloto rápido, de eso no tengo la menor duda. Creo que acabará siendo competitivo", afirma uno de los responsables de Ducati, al ser preguntado por la dimensión que puede alcanzar Razgatlioglu.

"Lo que pasa es que debe hacer un ejercicio de adaptación a MotoGP, y debe de hacerlo a todos los niveles, no solo en conducción. Ha llegado de un campeonato con un nivel probadamente inferior a este. En esta parrilla convive lo mejor de lo mejor, y creo que estos días se ha dado cuenta", ahonda esta voz autorizada, una de las más experimentadas. "Como le ocurre a la mayoría de los pilotos, su entorno puede ayudar o entorpecer en ese periodo de adaptación. En su caso, tengo la sensación de que no han dejado de repetirle lo bueno que es, cosa que puede ser verdad. Pero hay momentos en los que eso no suma, y en los que hay que hablar claro y decir las cosas que, probablemente, no son agradables de oír", remacha este entendido.