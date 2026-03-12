Diogo Moreira detalla cómo trata de fijarse en Márquez tras su debut en MotoGP

Diogo Moreira sacó una buena nota en su debut en el Mundial de MotoGP. El vigente campeón de Moto2 ha desembarcado en la categoría reina como nuevo piloto del equipo LCR, y como proyecto de futuro de Honda, siendo el único 'rookie' de este curso junto a otro campeón, en su caso de Superbikes, como lo es Toprak Razgatlioglu.

Y en el arranque de la temporada 2026, hace un par de semanas en Tailandia, fue el brasileño el que comenzó mejor. Tras clasificarse 15º en la parrilla de salida de la cita de Buriram, el joven talento nacido en Sao Paulo fue 13º en la carrera al sprint del sábado, resultado que repitió en la prueba larga del domingo, algo que le valió sus tres primeros puntos con las motos pesadas, ello mientras Razgatlioglu solamente pudo ser 17º en la jornada principal del finde.

Hace unos días, en un evento promocional celebrado en Madrid de Estrella Galicia 0.0, que pudo compartir con quien ya comparte categoría, Marc Márquez, y con José Antonio Rueda, campeón de Moto3, el propio Moreira pudo analizar cómo le fue su debut en el Mundial.

"La primera carrera en MotoGP ha sido positiva, nos ha ido muy bien. Los últimos 5 años de mi vida han ido muy rápido. Estoy cumpliendo un sueño, tras ser campeón de Moto2, en MotoGP, y yendo a correr a Brasil. Será un fin de semana muy especial, muy bonito, a ver qué podemos hacer allí", empezó diciendo, pensando también en la próxima cita, que será en su casa. Y es que el campeonato volverá al país carioca el próximo fin de semana, del 20 al 22 de marzo, en el circuito de Goiânia.

Marc Márquez, Diogo Moreira, José Antonio Rueda

Posteriormente, el #10 detalló por qué su primer fin de semana en la clase reina se le hizo especialmente corto, en comparación a cómo vivía los grandes premios hasta ahora: "El fin de semana en MotoGP se me hizo muy corto. Dejaba de trabajar con el equipo y tenía muchas cosas, prensa, meetings, que antes no tenía. No tengo mucho tiempo libre. Eso es lo que más he notado".

Pero Moreira también aprovechó su primer gran premio para aprender, habida cuenta de todo el trabajo que tiene por delante para ponerse al día y alcanzar a sus nuevos rivales. "Donde más he aprendido en el fin de semana de Tailandia ha sido siguiendo a los demás. Lo que nos faltan son horas encima de la moto". Y, obviamente, una de las grandes cuestiones para Moreira es qué puede absorber de Marc Márquez, un aspecto por el que le preguntaron, aprovechando que estaban compartiendo escenario.

Brasileño y español entrenan juntos, incluso algún periodista tanteó la opción de que Diogo fichara por Vertical, la empresa de representación del #93 -algo que ambos negaron-, y de hecho, el paulista corrió en Tailandia con unos guantes del corredor de Cervera, porque los suyos no le quedaban bien: "Cuando estamos juntos entrenando me lo paso muy bien. Desde pequeño, ha sido un sueño poder hacerlo [correr con alguien como Marc]. Puedo aprender muchas cosas, intento aprender el máximo, sobre todo ahora", sentenció.