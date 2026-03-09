Márquez: "No creo que pueda planificar mi retirada, es algo que sentiré"

El futuro de Marc Márquez es, cada vez más, una preocupación para aficionados e integrantes del Mundial de MotoGP. No obstante, el nueve veces campeón del mundo, por más que siga en plena forma y erigiéndose como el mejor sin discusión, cumplió 33 años el pasado mes de febrero, y el inevitable paso del tiempo le acerca, queramos o no, a la retirada.

Mientras tanto, el de Cervera sigue centrado en seguir compitiendo. Este año, irá a la caza y captura de su décimo entorchado, el octavo en la categoría reina, y su trayectoria seguirá unida a Ducati, marca en la que desembarcó en 2024, para las dos próximas campañas. Con los de Borgo Panigale afrontará el cambio de reglamento de 2027 y la llegada de los neumáticos Michelin, por más que aún no se haya anunciado oficialmente el acuerdo con los italianos, así como el resto de movimientos que supondrán un profundo cambio en la parrilla.

Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos han aprovechado para rumorear con la posibilidad de que este próximo contrato de Márquez sea, realmente, el último de su carrera deportiva en MotoGP, independientemente de su estado de forma, si bien es cierto que viene de sufrir una nueva lesión en el brazo derecho, la misma articulación que cambió su vida en 2020.

La pasada semana, el #93 fue protagonista de un evento promocional en Madrid, organizado por Estrella Galicia 0.0, al que asistió Motorsport.com. Y allí, acompañado por Diogo Moreira, piloto de la clase reina y vigente campeón de Moto2, y José Antonio Rueda, también poseedor del título de Moto3, abordó tanto por qué no ha renovado aún con Ducati, como cuándo llegará el momento de la retirada.

A la cuestión de por qué se está alargando todo el proceso de continuidad con los de Bolonia, Márquez dijo: "Está todo en orden, estamos las dos partes contentas. Pero le pedí a Ducati empezar el año, no quería firmar nada estando lesionado. Cuando te lesionas, algo te baja [en tu rendimiento], no sabes dónde está el 100 por 100. A veces te baja un 1%, a veces un 20%. Tengo que seguir evolucionando".

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Después, al multicampeón le hicieron una pregunta muy directa: si se retirará si este año conquista su décimo mundial. "Retirarse es una de las cosas más difíciles para un deportista, saber cuándo, cómo y por qué. No creo que pueda planificar mi retirada a largo plazo, es algo que sentiré", detalló.

Aprovechando que estaba acompañado de dos jóvenes talentos, que ya le tienen como referencia, Márquez explicó qué siente al ver que sus hazañas ya han traspasado generaciones, como le ha ocurrido a otras leyendas de MotoGP: "Diría que es un orgullo, pero a las vez entristece, porque ves que los años van pasando. Pero van pasando bien. Cuando escuchas que eres el referente de los pilotos, y antes decían que eras la inspiración, pues te das cuenta de que acabará llegando alguno de estos pilotos y te dirá que dejes paso, que es su turno. Es ley de vida".

En cuanto a su vida, tras la lesión Márquez cambió su residencia, de Cataluña a Madrid, donde se trató de la dolencia y donde ya tiene su casa. Cuestionado sobre si se plantea otro cambio próximamente, afirmó: "Me vine hace 3 años ya. Soy consciente de que, mientras sea un piloto en activo, mí vida está aquí. Tengo todo montado perfectamente, un centro de entrenamiento en el MSi, mis circuitos para pilotar... Cuando todo va rodado, no hay que tocar nada".

Precisamente, el ilerdense fue nominado hace unos días como mejor deportista de 2025, en los Premios Laureus. "Es el galardón al que, un deportista, a más no puede aspirar. Simplemente estar nominado al premio más importante, deportista del año, creo que el motociclismo nunca había llegado hasta ahí. Estar nominado con atletas que han marcado el 2025 en todos los deportes es un orgullo. Aunque en MotoGP nos sintamos grandes, somos pequeños. Le pasa a todos los deportes, menos fútbol, tenis, que son grandes en todo el mundo".

Y Márquez también contestó a cómo recibiría el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un galardón que se le resiste, y que es el máximo a nivel nacional: "A nivel español, es de lo que más a lo que puedes aspirar, no hay un premio mejor. Sería un orgullo. ¿Se puede conseguir? También, pero espero tener más años para ello", cerró.

Más de MotoGP: MotoGP Márquez, nominado al mayor reconocimiento en los Premios Laureus