MotoGP prepara su vuelta a Brasil en 2026: así se trabaja para modernizar Goiania

El Mundial de MotoGP volverá a Brasil en 2026. El Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania figura en el calendario, con un gran premio del 20 al 22 de marzo. El campeonato del mundo ya corrió allí de 1987 a 1989. La última vez que se visitó Brasil fue en 2004, cuando la prueba se disputó en Jacarepagua, en Río de Janeiro.

La modernización del circuito de Goiania sigue en plena marcha. Se dice que el programa de mejoras hasta la acción en pista, en marzo, está "apretado", pero la organización de la carrera "no corre peligro" en estos momentos.

La FIM y Dorna Sports, empresa promotora de MotoGP, han emitido directrices sobre cómo debe modernizarse la pista por motivos de seguridad y organización, con algunos comentarios de que las obras se han retrasado un poco.

Paul Duprac, Director Deportivo de la Comisión de Pista de la FIM, fue citado por la web GrandePremio.com.br diciendo lo siguiente al respecto: "El calendario [de modernización] es realmente muy apretado, y los equipos in situ están trabajando sin descanso para terminar a tiempo. Tenemos un representante de la Federación Internacional de Motociclismo que sigue muy de cerca la evolución de las obras. Recibimos vídeos y fotos semanales que nos informan del avance. El último vídeo nos ha mostrado que ya se han colocado las primeras capas de asfalto".

"Se han preparado las vías de acceso y ya se ha instalado gran parte de las barreras". Según Duprac, ya se han encargado a los distintos fabricantes los pianos, los 'airfence' y otros dispositivos de seguridad. Más allá de eso, el representante de la FIM subrayó: "Sí, el calendario es muy apretado, pero de momento no hay motivo de preocupación". Así pues, el fin de semana del GP de Brasil, el segundo de la temporada 2026, se desarrollará según lo previsto.

Algunas zonas del paddock también tendrán que modificarse. Según el informe de GrandePremio.com.br, por ejemplo, se instalarán pantallas en la zona del Centro Médico para garantizar una mayor privacidad.

También habrá que ensanchar las puertas de los boxes. Estas obras ya están en marcha. En total, el gobierno del estado de Goiás va a invertir cerca de 55 millones de reales (el equivalente a unos 8,5 millones de euros) en la modernización del circuito.

El Gran Premio de Brasil y el de Río de Janeiro figuran por separado en las estadísticas del campeonato del mundo de motociclismo. En Goiania, los ganadores de 1987 a 1989 fueron Wayne Gardner, Eddie Lawson y Kevin Schwantz. En 1992, el Gran Premio de Brasil se disputó por primera vez en Interlagos. Wayne Rainey ganó en aquella ocasión. Con la excepción de 1998, el GP de Río de Janeiro se disputó de 1995 a 2004. Con seis victorias en todas las categorías, Valentino Rossi fue el piloto más laureado en Jacarepagua.